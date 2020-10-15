  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sepaş Enerji'den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı
Ekonomi

Sepaş Enerji'den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:57:14 -
Sepaş Enerji'den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı

ANKARA (AA) - Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji, abonelerine usulsüz elektrik kullanımına ilişkin uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, abonelikleri kendi adına olmayan tüketicilerin elektrik kesintisi yaşayabileceğine işaret edildi.

Bir başkasının ismiyle elektrik hizmetinden yararlanan tüketicilerin "usulsüz kullanım" kapsamında olduğunun altını çizen şirket, söz konusu abonelikleri kendi adına olmadığı için abone bilgileri güncel olmayan elektrik kullanıcılarının, yasalarla belirten haklardan faydalanamadığını ve yeni gelişmelerden haberdar olamadıklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, şunları kaydetti:

"Elektrik kullanıcıları, ev veya iş yerlerinde değişiklikte bulunduklarında, mutlaka tahliye ettikleri yere ait mevcut aboneliklerini sonlandırmak için şirketimize başvuruda bulunmalılar. Her abonemizin, aboneliğinin kendi üzerine olması büyük önem taşıyor. İncelemelerimiz sonucu, ev sahiplerinin üzerine aboneliği olan kiracı veya vefat eden yakının adıyla elektrik kullanan kişi sayısının maalesef çok fazla olduğunu tespit ettik. Kullanıcı değişikliği bilgisi kurumumuza bildirilmediğinde mağduriyetler yaşanabiliyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında abone sahibi dışındaki 3'üncü kişilere abonelikle alakalı herhangi bir bilgi paylaşımı da yapılamamaktadır. Bu nedenle, herhangi bir mağduriyet ve enerji kesintisi yaşanmaması adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz."

Başkasına ait abonelikle elektrik kullanan müşteriler, 444 5 186 telefon numaralı Sepaş Enerji çağrı merkezi veya en yakın müşteri hizmetleri merkezleri aracılığıyla aboneliklerini kendi adlarına alabilecek.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan Türk SİHA'larına karşı T-6A'ları kullanacak

Havacılık gazetecisi Tolga Özbek, Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan'ın Türk SİHA'larına karşı envanterinde bulunan pervan..
İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı
Dünya

İsrail ihanetin radar görüntüsünü paylaştı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Etihad Hava Yolu şirketine ait bir uçağın ilk kez İsrail hava sahasını kullanmasını İsrail Ulaştırma Bak..
Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme
Gündem

Erdoğan ve Putin'den kritik değerlendirme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay