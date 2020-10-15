Sepaş Enerji'den usulsüz elektrik kullanımına karşı kesinti uyarısı

ANKARA (AA) - Bolu, Düzce, Kocaeli ve Sakarya'nın görevli tedarik şirketi Sepaş Enerji, abonelerine usulsüz elektrik kullanımına ilişkin uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, abonelikleri kendi adına olmayan tüketicilerin elektrik kesintisi yaşayabileceğine işaret edildi.

Bir başkasının ismiyle elektrik hizmetinden yararlanan tüketicilerin "usulsüz kullanım" kapsamında olduğunun altını çizen şirket, söz konusu abonelikleri kendi adına olmadığı için abone bilgileri güncel olmayan elektrik kullanıcılarının, yasalarla belirten haklardan faydalanamadığını ve yeni gelişmelerden haberdar olamadıklarını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz, şunları kaydetti:

"Elektrik kullanıcıları, ev veya iş yerlerinde değişiklikte bulunduklarında, mutlaka tahliye ettikleri yere ait mevcut aboneliklerini sonlandırmak için şirketimize başvuruda bulunmalılar. Her abonemizin, aboneliğinin kendi üzerine olması büyük önem taşıyor. İncelemelerimiz sonucu, ev sahiplerinin üzerine aboneliği olan kiracı veya vefat eden yakının adıyla elektrik kullanan kişi sayısının maalesef çok fazla olduğunu tespit ettik. Kullanıcı değişikliği bilgisi kurumumuza bildirilmediğinde mağduriyetler yaşanabiliyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında abone sahibi dışındaki 3'üncü kişilere abonelikle alakalı herhangi bir bilgi paylaşımı da yapılamamaktadır. Bu nedenle, herhangi bir mağduriyet ve enerji kesintisi yaşanmaması adına herkesin sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz."

Başkasına ait abonelikle elektrik kullanan müşteriler, 444 5 186 telefon numaralı Sepaş Enerji çağrı merkezi veya en yakın müşteri hizmetleri merkezleri aracılığıyla aboneliklerini kendi adlarına alabilecek.













