SEO Hizmetinin Başarısı Web Sitesinin Görünürlüğünü Doğrudan Etkiliyor

Arama motorları web sitelerinin arama motoru sıralama sonuçlarını suistimal etmemesi amacıyla birtakım kriterleri göz önünde bulundurur ve neler yapılıp yapılmaması gerektiği hakkında bilgilendirmeler yapar.

Web sitelerinin arama sonuçlarındaki sıralamalarını yükseltmeleri için yapılan çalışmalar SEO hizmeti kapsamında yer alır. SEO çalışmalarının başarılı olması için bu alanda uzman ve deneyimli profesyonellerle çalışılmalıdır. Atalay Sıdar önderliğindeki Simur Digital, profesyonel SEO uzmanlarından oluşan ekibiyle kaliteli ve başarılı SEO çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Sektörünün öncü isimlerinden Simur Digital müşterileri arama motoru sonuçlarında rakiplerinin önünde sıralanmalarını sağlayacak şekilde planlanan ve uygulanan SEO stratejileri sayesinde rakipleri karşısında avantaj kazanmaktadır.

Arama motoru botlarının web sitelerini daha iyi bir şekilde taraması ve anlaması için birtakım teknik düzenlemeler yapılmalı, web sitesi arama motoru algoritmalarına uygun bir hale getirilmelidir. Web sitelerinde gerçekleştirilecek olan teknik düzenlemeler bu amaca yönelik kapsamlı çalışmalardan oluşur. Arama motorları herhangi bir web sitesi içeriğinin değerlendirilmesi sürecinde kullanıcı deneyimini de dikkate alırlar. Algoritmayı da söz konusu deneyimlere paralel olarak meydana getirirler. Bunun sonucunda internet kullanıcılarına, yaptıkları her aramada en ilgili sonuçları sunarlar.

Site İçi ve Site Dışı SEO Ne İşe Yarar?

Site içi SEO çalışmaları web sayfalarının ve kategorilerinin SEO uyumlu olacak şekilde arama motorları nezdinde anlamlandırılması işlemlerini kapsar. Böylece kullanıcılar arama motorları aracılığıyla arama yaptıkları kelimelere dair en ilgili ve kaliteli içeriklere ulaşırlar.

Site dışı SEO çalışmaları pek çok farklı teknikle uygulanır. Bunlar arasında en önemli noktalardan biri web sitesinin fazla sayıda ve kaliteli backlinklere sahip olmasıdır. Bir web sitesinin diğer bir web sitesine verdiği linke backlink adı verilir. Diğer yandan Google başta olmak üzere hiçbir arama motoru backlinklerin manipüle edilmesini olumlu bir durum olarak değerlendirmez.

Web sitelerindeki backlinklerin değeri doğrudan kullanıcı etkileşimi tarafından belirlenir. İçerikle ilgisi olmayan ve içeriği ziyaret eden kullanıcıların tıklamadığı backlinkler arama motorları tarafından spam olarak algılanabilir. Çünkü backlinkler arama motorları nezdinde bir referans olarak kabul edilirler. Diğer yandan arama motorlarının yapay referansları kabul etmesi söz konusu değildir. Bu nedenle web sitelerine gelen backlinkler mutlaka doğal yollarla oluşturulmuş olmalıdır. Web siteleri, kaliteli ve internet kullanıcılarının beğeneceği, dikkat çekici içerikler yayınladıkları takdirde kullanıcıların web sitelerine doğal yollarla backlink vermesi konusunda avantaj elde edebilirler.

Arama motorları backlinkler dışında kullanıcı deneyimini ve web dünyasındaki pek çok etkeni göz önünde bulundurur, algoritmalarını bu etkenlere göre şekillendirirler. Arama motorları tarafından değerlendirilen diğer noktalar ise sosyal medya platformlarındaki etkinlik ve marka bilinirliğidir.

Google Nezdinde SEO Uyumlu Web Siteleri Önceliklidir

SEO çalışmaları kapsamında Google tarafından onaylanmadığı bilinen çeşitli yöntemlerin kullanılması yoluyla arama motoru algoritmasına ait çalışma prensiplerinin manipüle edilmesi bunun sonucunda ise web sitesinin ilgili ya da hedef anahtar kelimelerde ön plana çıkarılmasının hedeflenmesi Black Hat SEO olarak adlandırılır.

Web sitesi içeriklerinde anahtar kelime yığınlarının kullanılması, bilgisayar tarafından otomatik olarak yazılan sayfalar, çıkış sayfaları, küçük makaleler, ikiz sayfalar ve görünmez yazılar black hat SEO yöntemleri arasında sayılabilir.

Black hat SEO teknikleri, arama motorları tarafından onaylanmayan yöntemler olduklarından alan adının indekslerden kısmen ya da tamamen çıkarılması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşılmasına neden olabilirler. Google tarafından arama motoru kalite yönergelerini ihlal ettiği tespit edilen web siteleri manuel işlem cezalarına çarptırılabilirler. Bu tarz durumlarda katma değeri düşük ya da tam spam cezası uygulanması da söz konusu olabilir. Bununla birlikte kalite yönergelerini ihlal eden web sitelerinin Google dizinlerinden kalıcı bir şekilde uzaklaştırılması sık rastlanılan bir durum olarak bilinir.

Black hat SEO yöntemlerinin uygulanmasını web sitelerinin kısa süre içerisinde arama motorlarının üst sıralarına çıkmasını sağlasa da uzun vadede zararlara ve kalıcı cezalara neden olması riski son derece yüksektir. Black hat SEO yöntemleri de site içi ve site dışı olarak iki farklı kategori altında gerçekleştirilebilir.

Site içi SEO ana sayfa üzerinden gerçekleştirilen bağlantıları, site dışı SEO ise rakip web sitelerine ait düşme ya da kısa süreli ön sayfa yükselmelerini kapsar. Site içi SEO yöntemleri arasında ana sayfa üzerinden aşırı ve gereksiz bağlantılar verilmesi, link çıkışının kalitesiz web sitelerine verilmesi, gereğinden fazla etiket kullanılması ve anlamsız kod dizinlerinin yer alması sayılabilir. Site dışı SEO kapsamında ise asıl siteye binlerce bağlantı gönderilmesine ek olarak Sandbox ya da filtre cezalarına neden olması riski bulunan içeriklerin bulunması yer alır.

Google illegal yollardan gerçekleştirilen Black hat SEO yöntemlerini kesinlikle onaylamaz ve desteklemez. Hatta tespiti halinde ceza uygulamaları gündeme gelir. Bu durumun engellenmesi için site içi ve site dışı düzenlemeler yapılmalıdır.