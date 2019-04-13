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SENVER19’la Aytaç'a ödül

Yıldız Holding’in grup şirketlerinden Aytaç Gıda, 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda Basınçlı Hava Tasarruf Projesi’nde ödüle layık görüldü.

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:19
SENVER19’la Aytaç'a ödül

Yıldız Holding’in grup şirketlerinden Aytaç Gıda, 10’uncusu düzenlenen Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda Basınçlı Hava Tasarruf Projesi’nde ödüle layık görüldü. Aytaç Gıda, Pompa & Fan İnventör Verimlilik Projesi ve Buhar Tasarruf Projesiyle Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER19) projeleriyle yıllık enerji tüketimi ortalama 581 milyon kw/h’e kadar olan işletmeler kategorisinde birincilik ödülünü kazandı. 

Törende ödülü alan ve sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin, “Türkiye’nin sayılı et entegre tesislerinden biri olarak faaliyet gösteren şirketimiz Aytaç Gıda, Yıldız Holding’in bünyesine geçtikten sonra odaklandığı en önemli alanlardan birisi enerji verimliliği oldu. Bu vizyonla enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve birim ürün başına kaynak tüketiminin azaltılması amacıyla 2017 yılında çevre dostu tasarruf hareketini başlattık” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 10:19
  1. Yıldız Holding
  2. Aytaç Gıda
  3. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı
  4. Pompa & Fan İnventör Verimlilik Projesi ve Buhar Tasarruf Projesiyle Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER19)
  5. Basınçlı Hava Tasarruf Projesi
  6. Aytaç Gıda Genel Müdürü Erhan Çetin

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