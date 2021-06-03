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Siyaset Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haysiyetsizlik olduğunu söyledim
Siyaset

Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haysiyetsizlik olduğunu söyledim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sert tepki göstererek "Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 15:59:00 -
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haysiyetsizlik olduğunu söyledim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına da yanıt verdi.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Beni doğrudan itham eden bir iftirada bulunmuştur. yalan olduğunu bildiği halde yaptığı bir iftiradır. Tek nefeste, gözünü kırpmadan bir insana yalanla iftirada bulunan kişinin ya siyasi bunaklık içinde olduğunu, bunu bilerek yapıyorsa bunun haysiyetsizlik olduğunu söyledim.

10 bin dolar kimdir açıklansın diyorlarsa açıklansın. Ama konumuz o değil. Bunu ifade eden de bilen de ben değilim.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme oturan iddialara ilişkin şu açıklamaları yapmıştı:

Ayda 10 bin dolar rüşvete bağlanan siyasetçi kim? Şentop bu konuyu açıklamak zorundadır. Eğer Şentop konuşmuyorsa acaba 10 bin dolar benzeri bir olay her ay ona da mı veriliyor? Şentop sessiz kalamaz.

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