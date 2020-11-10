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Gündem Şentop'dan Karabağ açıklaması
Gündem

Şentop'dan Karabağ açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği zaferin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 07:41:00 - 2020-11-10 07:50:40
Şentop'dan Karabağ açıklaması

Azerbaycan, Karabağ'da tarihi zafer elde etti. İşgalci Ermenistan, Karabağ'dan tamamen çekileceklerini açıkladı. Flaş gelişmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından "Azerbaycan’ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan işgâl edip katliam yaptığı Karabağ’dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı.Tarihin trajik bir sayfası Azerbaycan için zaferle kapandı.Bayrak ve ezan Karabağ’da yeniden yükseldi.Kardeş Azerbaycan’ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutluyor; şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaralar sarılacak, çocuklar yeniden şarkılar söyleyecek. Allah’a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün" paylaşımında bulundu.

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