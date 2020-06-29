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Aktüel

Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "Koronavirüs salgını, sadece kendisini, kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize gösterdi"

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:51:55 -
Şentop, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğine üye ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Koronavirüs salgını, sadece kendisini, kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu." dedi.

Şentop, Türkiye'nin "Sektörel Diyalog Ortağı" olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Ankara Komitesi Başkanı Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal'in görevini yarın Filipinler'e devredecek olması nedeniyle üye ülkelerin büyükelçilik düzeyindeki temsilcileriyle bir araya geldi.

Şentop, İkbal ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ASEAN'ın Ankara Komitesi toplantısına katıldı.

Meclis Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, zor bir sürecin ardından Birlik üyelerinin büyükelçilerini TBMM'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şentop, bütün dünyanın, bugüne kadarki uluslararası ilişkiler dahil olmak üzere, birçok alanda paradigmaları gözden geçirmesi gerektiği bir dönemi yaşadığını belirterek küreselleşmenin sadece paranın, malların, insanların dünyayı dolaşması anlamına gelmediğini, aynı zamanda salgınların, virüslerin de küreselleştiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

Bu dönemde milletlerarası, devletler arası dayanışmanın, yardımlaşmanın, birlikte hareket etmenin öneminin ortaya çıktığını vurgulayan Şentop, Türkiye'nin salgınla mücadelede yürüttüğü çalışmalara işaret etti.

Şentop, "Türkiye olarak salgına karşı mücadeleyi başarıyla yürüttük. Dünyanın birçok ülkesiyle dayanışma içerisinde hareket ederek elimizden geldiği kadar yardımda bulunmaya gayret ettik. Bu salgın, sadece kendisini düşünen, sadece kendi halkını düşünen ülkeleri değil, bütün dünyayı, insanları düşünen bir anlayışın öne çıkması gerektiğini bize göstermiş oldu. Bu bakımdan en köklü uluslararası iş birliği platformu olan ASEAN'ın da bu anlamda benzeri, bölgesel kuruluşlarla önemi daha fazla anlaşılır hale geldi." diye konuştu.

ASEAN'ın Ankara Komitesi toplantısına, Bruney Büyükelçisi Shafiee Kassım, Filipinler Büyükelçisi Raul Hernandez, Singapur Büyükelçisi Jonathan Tow, Tayland Büyükelçisi Phantipha Lamsudha Ekarohit, Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, Kamboçya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sophea Heng, Malezya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Arhan Shah Anuar katıldı.


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