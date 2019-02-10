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Şentop 'CHP'li ismi' deşifre etti: IMF'nin 'Türkiye şubesi'!

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, "IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir." dedi. Şentop, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın IMF'nin adına konuştuğunu ifade etti.

10 Şubat 2019 Pazar 17:55
Şentop 'CHP'li ismi' deşifre etti: IMF'nin 'Türkiye şubesi'!

Tekirdağ'da bir restoranda Roman vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ile IMF'nin hiçbir ilişkisinin olmadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, IMF'nin "Türkiye şubesi" olduğunu belirten Şentop, "IMF aleyhine, IMF'yi bir tehlike olarak göstermeye çalışacak kişiler içerisinde en son konuşabilecek şahıs CHP Sözcüsüdür. Kendisi IMF'nin adeta Türkiye şubesidir. Kemal Derviş Türkiye'ye IMF tarafından gönderildiği zaman, bakan yapıldığı zaman, IMF'nin sağ kolu olan kişi Faik Öztrak'tır. Hazine müsteşarlığına getirilmiştir o zaman. IMF politikalarının tek tek uygulayıcısı odur. Bu konuda Faik Öztrak konuşuyorsa söylediğinin ne olduğuna bakmayın. IMF lehine konuşuyordur. Mutlaka IMF adına konuşuyordur." diye konuştu.

Şentop, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun AK Parti döneminde kapatıldığını anlatarak, "Bu konuda çok net bir tavrımız var. IMF ve Türkiye ilişkisi, AK Parti döneminde başlamadı. Bu, 50 yıldan fazla devam eden bir ilişkiydi. 2013 yılının Mayıs ayında bu ilişkiyi bitirdik. Türkiye'nin IMF'ye olan borcunu kapattık. IMF'yi Türkiye'den gönderdik. Bir daha IMF Türkiye'ye gelemeyecek, dönmeyecektir. Bu konudaki kararlılığımızı gerek Cumhurbaşkanımız ifade etti gerek Maliye Bakanımız ifade etti." değerlendirmesinde bulundu.

Çerkezköy ve Kapaklı sınırları içerisinde yapılması gündeme gelen termik santralin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının fizibilite çalışmaları sonrasında durdurulduğunu dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Açıklamalarımız; milletimizi doğru bilgilendirmek üzere kuruludur. İşte kandırıp da oyunu alırız gibi birtakım hesaplar, AK Parti siyaseti başladıktan sonra ortadan kalkmıştır. Bir fikir değişikliği olduğu zaman da bunu izah ediyoruz. Planlanan bir termik santral vardı. Bu termik santrali işletecek bir potansiyel vardı. Fakat bununla ilgili teknik çalışmalar tamamlanmamıştı.

Nihayetinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın teknik ve fizibilite çalışmaları sonucunda, orada düşünülen termik santralin beklenen bir verimi sağlayamayacağı teknik raporlarla anlaşıldı. Bunun üzerine Bakanlığımız bundan vazgeçti. Bakanlığımızın çalışmaları var. Bütün yeraltı kaynaklarımızla ilgili çalışmaları var. Kömür başta olmak üzere. Malum Kapaklı'da bir doğal gaz rezervi bulundu. Enerji kaynaklarıyla ilgili çalışma sadece kara sınırlarımızda değil, denizlerde de devam ediyor. "

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:55
  1. Tekirdağ
  2. Faik Öztrak
  3. Kemal Derviş
  4. IMF
  5. CHP
  6. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

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