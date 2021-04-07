Şenol Kazancı kimdir? Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı görevden mi alındı?

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü Şenol Kazancı görevden alındı. Şenol Kazancı’dan boşalan AA Genel Müdürlüğü koltuğa TRT World'ten Serdar Karagöz atandı. Peki Şenol Kazancı kimdir? Şenol Kazancı nerelidir?

Şenol Kazancı kimdir?

1975 İstanbul doğumlu olan Şenol Kazancı aslen Trabzonludur. Kazancı, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunu olan Kazancı ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi

TVNET haber kanalının genel yayın yönetmenliğini yapan Kazancı 2011 yılına kadar aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi'nde de yazarlık yaptı. Kazancı 2011 yılında Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine getirilen Kazancı eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

2014 yılında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanvekili Salih Melek, yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz ve Mücahit Küçükyılmaz’ın katıldığı toplantıda, Şenol Kazancı Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliğiyle seçilmişti. Toplantıda ayrıca Kazancı’nın, AA Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesi ve Genel Müdür olarak atanması da kararlaştırılmıştı. 2014'ten bu yana AA Genel Müdürlüğü görevini yürüten Kazancı, 7 Nisan 2021 itibarıyla görevden alındı.

Şenol Kazancı (Soldaki) ve Serdar Karagöz