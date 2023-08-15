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Spor Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması
Spor

Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-15 00:57:00 -
Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından Anderson Talisca'nın takıma dönmek istediğini ancak gerçeklerin bundan çok farklı olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulunarak Anderson Talisca hakkında açıklama yaptı.

"Özledim, gelmek istiyorum dedi"

Talisca hakkında konuşan Güneş, "Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Talisca, "Sizi özledim, gelmek istiyorum" dedi. O zaman gel dedim. Ama istekler başka, gerçekler başka. Benim bir yalanım yok, onun bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular benim bildiğim kadarıyla. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyorum. Ama yarın ne olur bilmiyoruz. Kimin geleceği kimin gideceği benim bileceğim konu değil. O yüzden yönetime sorun dedim. O zaman açıklamak zorunda kaldım" dedi.

"Geç gelen gol bizi gerdi"

Öte yandan karşılaşmayı değerlendiren Güneş, "İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz" ifadelerini kullandı.

Talisca yalanlamaştı

Talisca ise hakkındaki açıklamalara, "Son zamanlarda çıkan yalan haberlerin aksine herhangi bir transfer görüşmesi yapmadım. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada mutluyum ve kontratımı 3 yıl yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" şeklinde yanıt vermişti.

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