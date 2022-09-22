Şenol Güneş'ten sürpriz İstanbul çıkarması!
Ünlü teknik direktör Şenol Güneş'in İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar bu haber üzerine heyecanlansa da 67 yaşındaki teknik adam burada özel işlerini halledecek.
Ünlü teknik direktör Şenol Güneş'in İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bazı Beşiktaşlı taraftarlar bu haber üzerine heyecanlansa da 67 yaşındaki teknik adam burada özel işlerini halledecek.
Son olarak A Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş'in kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Uzun süredir tatilini Trabzon'da yapan başarılı teknik adamın özel işleri nedeniyle Megakent'e döneceği kaydedilirken, Güneş'in bilindiği üzere Valerien Ismael'in gidiş ihtimali nedeniyle siyah-beyazlılarla görüştüğü iddia ediliyordu.
Beşiktaş iddiaları
Geçtiğimiz günlerde spor yorumcusu Sinan Engin ise, "Ahmet Nur Çebi, Şenol Güneş'i Beşiktaş'ın başına getirmeyi çok istedi ama Trabzonlu derler diye vazgeçti." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan oynattığı futbol beğenilmeyen Valerien Ismael'in de Fenerbahçe derbisinde kaderinin belli olacağı belirtiliyor. Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ise Valerien Ismael ile yola devam edeceklerini duyurmuştu.
Açıklamalara rağmen, bazı Beşiktaşlı futbolseverler takımın başında Şenol Güneş'i görmek istiyor. Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının nasıl bir hamle yapacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.
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