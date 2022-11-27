Şenol Güneş'ten sürpriz hamle

Beşiktaş , Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarda bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, transfer çalışmaları kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştiriyor. Dünya Kupası da Beşiktaş’ın transfer hedefleri adına yakından takip ediliyor.

Beşiktaş, transfer hedeflerinin ilk 2 sırasında yer alan Hakim Ziyech ve Takuma Asano için çalışmalarını sürdürüyor. Romain Saiss, birçok ülkeden teklif alan Ziyech’i Kartal’a gelmesi için ikna etmeye çalışırken Asano da bilgileri Nagatomo’dan alıyor!

Siyah-Beyazlılar, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı yakından takip ediyor. Dev turnuvaya 4 oyuncu gönderen Beşiktaş’ta transfer hedefindeki 2 futbolcu da bu prestijli organizasyonda görev yapıyor.

Takımın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Fas Milli Takımı’yla mücadele ediyor. Kevin N’Koudou, Kamerun’un başarısı için ter dökerken Atiba Hutchinson Kanada’yla son Dünya Kupası macerası içerisinde bulunuyor. Wout Weghorst da Hollanda’nın başarısı için mücadele ediyor. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 2 ismi takip eden Kara Kartal; Hakim Ziyech ve Takuma Asano’yu analiz ediyor ve turnuva boyunca da etmeye devam edecek.

Almanya ekibi Bochum’da forma giyen Japon kanat oyuncusu Takuma Asano’yu bonservisiyle almayı planlayan yönetim, bu isim için presini sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun, İstanbul ve Beşiktaş hakkında daha önce Galatasaray forması giyen milli takımdan arkadaşı Yuto Nagatomo’dan bilgi aldığı kaydedildi.

Almanya’dan ayrılığa sıcak bakan Asano’nun, kariyerine Beşiktaş’ta devam etmeye olumlu baktığı konuşuluyor.

Premier Lig ekibi Chelsea’de alternatif oyuncu pozisyonunda olması sebebiyle ayrılığın eşiğinde olan başarılı hücumcu Ziyech de Avrupa’nın devlerinin radarında. Premier Lig ve Serie A olmak üzere birçok önemli ligden teklifler alan başarılı oyuncu, kararını turnuva sonunda verecek.

Beşiktaşlı futbolcu Saiss’in, Ziyech’e Beşiktaş ve taraftarla ilgili olarak sürekli bilgi verdiği ve milli takım arkadaşının kararını Siyah-Beyazlılar’dan yana kullanması için yoğun mesai harcadığı bildirildi.