Şenol Güneş'ten geçer not aldı! İşte Beşiktaş'ın yeni transferi...

Genç ve düşük maliyetli oyuncuları kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bir süredir denemeye aldığı Surinamlı sağ bek Isiah Helstone'dan memnun kaldı.

10 gün boyunca Beşiktaş ile idmanlara çıkan 19 yaşındaki futbolcuya Şenol Güneş tarafından da onay verdiği kaydedildi.

Helstone'u Türkiye'ye getiren antrenör Tony Pengel ise Hollanda basınına röportaj verirken genç futbolcunun Beşiktaş'ta yaşadıklarını anlattı.

''Büyük bir olay''

Helstone'un Beşiktaş günleri hakkında konuşan Pengel, ''İlk başlarda pek bir şey anlayamıyordu çünkü herkes İngilizce konuşmuyor. Ama çok çabuk adapte oldu. Kendisi gibi Surinam asıllı olan Jeremain Lens çok yardım etti. Birlikte Malmö maçını izlemeye gittiler. Herkes ondan çok memnun kaldı. Surinamlı genç bir futbolcunun böyle bir büyük kulüpte şans bulabilmesi büyük bir olay.'' dedi. (Sporx)