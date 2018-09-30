Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklama: Ağabeyim benim tezgahımı mı hazırlıyor?

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş kendi sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.

Şenol Güneş, oyun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirterek şunları söyledi: "Gol yemedik, bu sevindirici. Sürekli zamanında beklenmeyen şekilde goller yedik. Bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi ve 3 puanı aldık. Kayserispor ilk olarak iyi başlamıştı ama en iyi oynadığı dönemde kazandığı 3 puan daha sonra kaybetmelerini sağladı. Hem hocaları hem kadrosu iyi. Onların da daha iyi olacağını düşünüyorum."

"VAGNER LOVE İYİ BİR OYUNCU"

Takımının ilk golünü kaydeden Vagner Love'ın iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Güneş, "Yetenek olarak bir sıkıntısı yok. Önemli olan oynadığı oyunda üretken olabilmesi. Bugün de kaçırabilirdi. Gol de kaçırıyor. Israrla üstüne gidince daha da demorolize oluyor. Bugün olmadı. Olumlu işler yaptı ve oyuna katkısından memnunum. Caner ve Adriano bizim için çok önemli. Şartlar gereğince bazen iyi oyuncuyu dışarı alıyorsunuz. Bunlar oyuncuların verimiyle ilgili. Orta sahada oynamaya daha uygun bir oyuncu olan Medel sağ bekte denenmişti. Sol bekte oynamadı ama 3'lü defansta sol tarafta oynadı. Sahanın en iyilerinden birisiydi. Rakibi iyi kapattı. Gökhan Töre biraz rahatsızdı, kadroda yoktu. Dolayısıyla kadroya girememe sebebi bu. Çalışmaları gayet iyi. Gökhan Töre eskisine göre çok daha iyi. Ortam gelince şans vereceğiz. Oyuncularımızla ilgili baktığımızda maçına göre değişecek. Oğuzhan ve Adem Ljajic zaman zaman pas yaptılar ama daha akıcı pas yapmaları lazım. Bazen öyle, bazen ikili oynayacağız. Maçına göre bu durum değişecek. Bütün oyuncular hazır olmalı. Bugün kadroda olan Mustafa, Larin ve Roco'da bizim oyuncumuz. Dorukhan sağ bekte de oynayabilir ama ben orta sahada daha iyi görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİZDEN DAHA YÜKSEK YAŞ ORTALAMASINA SAHİP TAKIMLAR VAR"

Kendilerinden daha yüksek yaş ortalamasına sahip takımlar olduğunu kaydeden deneyimli teknik adam, "Şartlar itibarıyla öyle. Oyun verimine bakıyoruz. Yaşlı oyuncuların futbol hayatının süresi kısa olur. Bu maçta Medel, Quaresma, Pepe, Babel ve Gökhan'dan memnunum. Tabi bu adamlar 3-5 sene sonra olmayacaktır. Ama Dorukhan, Güven gibi isimler olacak" diye konuştu.

"Ağabeyim benim tezgahımı mı hazırlıyor?"

Ağabeyinin kendisi ile ilgili açıklamalarda bulunması üzerine konuşan Güneş, "Beni aramadı, nasılsın diye sormadı. Benimle alakalı beyanat vermiş. Benim acımasız olduğumu bilir. Hiç doğru bir şey olduğunu söylüyorum. Her insanın düşüncesine saygı duyuyorum. Hiç gerek yoktu bunları yazmaya. Benimle ilgili konuşuyorlar ben de konuyu kapatıyorum. Sonra bana kızıyorlar. Ağabeyim benim tezgahımı mı hazırlıyor? Menajerim değil. Onları hiç burada gördünüz mü? Görüş vizyonumuzu açabilirsek bu konuları konuşmuyor olurduk. 1.5 senedir böyle bir kampanya var. Gitsin kalsın diye. 2 senedir bu nifak tohumu atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım. Herkese rapor almasını tavsiye ediyorum" dedi.

"BEN SAHAYA BAHANE BULMADIM"

Antrenmanlarda 3 pas oynamak zorunda kaldıklarını belirten Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı: "Tek paslarla oynadığımız zaman daha iyi takımız. Antrenmanda dahi 3 pas oynamak zorunda kalıyoruz. Ben sahaya bahane bulmadım. Konu buraya da kaydı. Antrenmanda çalışırken düzgün zeminde tek topla oynamak oyunun hızını arttırır. Fenerbahçe'de bunu yapamadık. Medel'in uzun top atması için bugün ortam yoktu. Bu bazen başarılı oluyor. Ama senin sol bekin değil Medel. Elimizdekileri en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bugün uzun boylu oyuncumuz da yoktu. Araya atacağımız paslar 2'ye 1'ler bizim için önemliydi. Ama oyunda Oğuzhan ve Ljajic daha fazla öne çıkabilirdi. Onları etkileyen zemindi. Tutmadan daha gelmeden atarsanız pası daha etkili olursunuz."

"BU ÜLKENİN GÜVEN SORUNU VAR"

Şenol Güneş son olarak, "Çıkan her kanun ve kararın toplumun yararına olması lazım. Siz burada düşünmeden yanlış yaparsanız geriye daha büyük patlar. Bu ülkenin güven sorunu var. Ben kendi takımımda adaletli olmak zorundayım. Benim keyfime göre alınmaz bu kararlar. Birini diğerine tercih ettiğim zaman benim ve takımın dengesi bozulur. Bu ülkede kriz de varsa bizim. Ama bunların düzeltilmesi için yine hep birlikte olacağız. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuz zaman güveni sarsacaksınız. Siz bir iş yeriyle anlaştınız, sıkıntı var, işinize son verebilir. Yeni mukavele yaptık ama 1 ay sonra ne olacak bilmiyoruz. Bırakın kişisel güvensizliği hukuken güvensizliği sağlarız" diyerek basın toplantısını noktaladı.