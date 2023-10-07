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Spor Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda
Spor

Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda

Yeniakit Publisher
2023-10-07 20:14:00 -
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a duygusal veda

Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 yenildikten sonra istifa eden Şenol Güneş, bir veda mesajı yayınlayarak veda etti.

Konferans Ligi'nde 3-2 kaybedilen Lugano maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş istifa etti. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı kulüp aracılığıyla mesaj yayınlayarak camiaya veda etti.

İşte Şenol Güneş'in veda mesajı;

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli. Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var. Bir aile olan Beşiktaş tekrar başarılı olacaktır. Ortalığı toz dumana katıp, kaos çıkarmak, kargaşa yaratmak Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Beşiktaş; asaletini, maharetini, cesaretini gösterecektir.

Camia bir bütün olsun, takımın etrafında birleşsin, başarı gelecektir. Liyakatsiz ve adaletsizlerin, eşitliğe inanmayanların Beşiktaş'ta yeri yoktur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek ve Beşiktaş'ın haklarını korumak gerekir. Bütün makamlar gelip geçicidir. Görevler de gelip geçicidir. Şapkayı önümüze koyup düşünmeliyiz. Çalıştığın yerde mutlu değilsen başarılı olman zordur. Kişiler de önemlidir ancak kurumlar daha önemlidir.
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Başkan ve yönetim elinden geleni yapmaya çalıştı. Tüm personelimiz ve teknik heyetimiz gece gündüz çalıştılar. Beşiktaş taraftarı her zaman her yerde koşulsuz destek verdi. Oyuncuları sevdim ve onlara güvendim. En iyisini yapacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum. Hocaların görev süresi bitinceye kadar devam etmelerini isteyen biri olarak bu ayrılık beni üzdü. Biliyorum taraftarlarımız da üzüldü. Beşiktaş'ın sembolü ve gururu olan taraftarımıza veda ediyorum. Kalbim daima sizinle olacak.

Ben hakkımı helal ediyorum lütfen siz de hakkınızı helal edin. Yıl sonunda şampiyon olmak isteyen bir hoca olarak erken ayrıldığım için herkesten özür diliyorum ve tüm futbolseverlere teşekkürlerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıcakla kalın."

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