Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması

A Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Sporun Manşeti programına misafir oldu ve değerlendirmelerde bulundu.

Beşiktaş hususuna da değinen Şenol Güneş şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la ismimin anılması normal ama gündeme gelmesi doğru değil. Çünkü Beşiktaş'ta görevimi yaptım, çok mutluyum. Bu Trabzonspor için de geçerli. Ben Trabzonspor'un kendisiyim diye kendimi görüyorum. Ama çizgimiz var, doğrularımız var. Asla işin içine karışamam. Ben mesafemi biliyorum. Dolayısıyla adımın geçmesini doğru bulmuyorum orada veya başka bir kulüpte. Ben burada görevimi yapıyorum. Burada görev yaparken oranın konuşulması gereksiz bir gündem bence. Aynı şekilde benim buradan ayrılma durumum da doğru değil. Ben bunu hep kullandım bir kez daha söyleyeyim; bir antrenör bir yerde çalışırken başka bir yerde isminin geçmesinde kendisinin de dahli varsa bu doğru değildir. Yanlış buluyorum, bunlar yapılıyor bizde."