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Şenol Güneş'in Yardımcısı belli oldu! Guti geri dönüyor

Bir süredir yardımcı antrenör arayışında olan Beşiktaş Yönetimi, Real Madrid'de altyapı hocalığı yapan Guti Hernandez'le anlaşmaya vardı.

29 Haziran 2018 Cuma 20:44
Şenol Güneş'in Yardımcısı belli oldu! Guti geri dönüyor

Uzun süredir Şenol Güneş'e yardımcı arayışı içerisinde olan Beşiktaş Yönetimi, aradığı ismi buldu.

Siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Guti Hernandez ile anlaşmaya vardı.

FİKRET ORMAN GUTİ'YLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Şenol Güneş'e bir yardımcı antrenör arayışına girmişti.

Başkan Fikret Orman, eski Beşiktaşlı futbolcu Guti'yle görüşmek için İspanya'ya çıkarma yapmış ve Real Madrid'de altyapı hocalığı yapan başarılı isimle her konuda anlaşmaya varmıştı. 

2 YILLIĞINA ANLAŞMAYA VARILDI

Siyah-beyazlılar, 41 yaşındaki antrenör ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı. Yıllık 350 bin euro alacak olan Guti, Beşiktaş’ın Slovakya’da yapacağı hazırlık kampında görevine başlayacak.

Siyah-beyazlı takımdaki futbolculuk kariyeri kısa süren Guti, hoca olarak eski takıma geri dönüyor.

Futbolculuğunun ardından Real Madrid altyapısında antrenörlüğe bağlayan Guti, geçen sezon İspanyol ekibinin 19 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 20:44
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