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Spor Şenol Güneş'in o görüntüsü ortalığı çok fena karıştırdı
Spor

Şenol Güneş'in o görüntüsü ortalığı çok fena karıştırdı

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Şenol Güneş'in dün kameralara yansıyan fotoğraf ve video görüntüsü yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:25:00 -
Şenol Güneş'in o görüntüsü ortalığı çok fena karıştırdı

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş'ta yeni hoca adayları arasında olduğu belirtilen Şenol Güneş'in bir ziyareti ortalığı karıştırdı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çekildiği iddia edilen fotoğraf karesi ve bir video görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı. Ancak Şenol Güneş'in başka bir kuruma yaptığı ziyaretten olan bu görüntüler yanlış anlaşılmalara sebep oldu.

İşte Beşiktaş tesislerinden olduğu iddia edilen o fotoğraf:

Keyifli tavırlarıyla dikkat çekti

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aynı ziyarette genç bir taraftarın cep telefonu kamerasına diyaloğu yansıdı.
Oldukça ciddi tavırlarıyla tanınan Şenol Güneş'in çok keyifli olduğu gözlemlenen görüntülerde şu diyalog yaşandı:
"-Hocam çok yakışıklısınız

- Sen de öyle...

- Hocam Beşiktaş'a imza atmayacak mısınız?
-Yok şu an imza atacak halimiz yok, şimdi geldik konuşmaya"
Sosyal medyaya yansıyan diyalog, Şenol Güneş'in kısa süre içinde Beşiktaş'ın yeni teknik patronu olacağı yorumlarına neden oldu.

 

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