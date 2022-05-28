Şenol Güneş'in acı günü
A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
A Milli Takım ve Trabzonspor eski teknik direktörü Şenol Güneş'in kayınvalidesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şenol Güneş'in eşi Semra Güneş'in annesi Leman Kamiloğlu, Trabzon'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kamiloğlu'nun cenazesi, yarın Trabzon İskenderpaşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Sülüklü Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.