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Spor Şenol Güneş'e kötü haber! Çok istiyordu...
Spor

Şenol Güneş'e kötü haber! Çok istiyordu...

Süper Lig ekibi Kayserispor, milli futbolcu Onur Bulut ile sözleşmesinin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve Kayserisporlu Onur Bulut'u takımında görmek istediğini aktarmış ve daha sonra ise Kayserispor kulübü Şenol Güneş'e büyük tepki göstermişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 11:51:00 -
Şenol Güneş'e kötü haber! Çok istiyordu...

Süper Lig ekibi Kayserispor, milli futbolcu Onur Bulut ile sözleşmesinin 3 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, canlı yayında basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuş ve Kayserisporlu Onur Bulut'u takımında görmek istediğini aktarmış ve daha sonra ise Kayserispor kulübü Şenol Güneş'e büyük tepki göstermişti.

Yukatel Kayserispor'daki performasıyla A Milli Takım'a yükselen Onur Bulut, kısa sürede transferin gözdesi haline gelmişti. İsmi özellikle 'Dört büyükler'le anılan Onur Bulut için kulübü Kayserispor devreye girdi.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Onur Bulut, bu sezon Süper Lig'de süre aldığı 14 maçta 2 gol 2 asistlik katkı verdi.

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