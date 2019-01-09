Şenol Güneş'e Katar'dan 8,5 milyon euroluk teklif!

Daha önce Fatih Terim'e transfer teklifinde bulunan Katar Milli Takımı'nın bu kez de Şenol Güneş'i istediği iddia edildi. Güneş teklifi kabul etmesi durumunda 2022 yılında Dünya Kupası'nı tertipleyecek olan Katar'ın turnuvaya hazırlanmasında da önemli rol oynayacak.

Toplamda 8,5 milyon euroluk teklif

Şenol Güneş, Katar Federasyonu'nun teklifini kabul ederse, 2019 yılı için 1.5 milyon euro, 2020 ve 2021 yılları için 2'şer milyon euro, 2022 yılı içinse 3 milyon euro olmak üzere toplamda 8.5 milyon euroyu cebine koyacak.

Katar Milli Takımı'yla, Dünya Kupası'nda boy gösterecek Şenol Güneş'in ayrıca turnuva için ekstra bonusları da olacak. Gruptan çıkılması durumunda ise sözleşmesi otomatik olarak iki yıl uzayacak.

Kaynak: Fotospor