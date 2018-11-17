Şenol Güneş'den İngiltere açıklaması

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in 'aralarında sorun var' iddialarına rağmen birlikte Londra'ya gitmesi gündem yarattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman'la yaptığı kısa İngiltere turu hakkında bilgi verdi. Tecrübeli hoca, "Durum değerlendirmesi yapıp, birkaç maç izledik. Başkanla aramızda abi-kardeş ilişkisi var. 'Beşiktaş'ı daha iyi hale nasıl getirebiliriz ve takımı nasıl toparlarız' konularını konuştuk. Sadece futbolcuların değil, herkesin böyle morale ihtiyacı var" diye konuştu.

Hikmet Karaman da eşlik etti

Fikret Orman ve Şenol Güneş'in, Londra gezisine İngiltere'de bulunan Hikmet Karaman da eşlik etti. Üç futbol adamı yemekte bir araya geldi. Bu arada şenol Güneş'in yokluğunda Beşiktaş'ı antrenmanda yardımcıları çalıştırdı, (Sabah)