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Spor Şenol Güneş Trabzonspor’u uçuracak! Harika ikili yeniden bir araya geliyor
Spor

Şenol Güneş Trabzonspor’u uçuracak! Harika ikili yeniden bir araya geliyor

Yeniakit Publisher
2024-09-05 11:57:00 -
Şenol Güneş Trabzonspor’u uçuracak! Harika ikili yeniden bir araya geliyor

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'tan iki eski öğrencisi; Vincent Aboubakar ve Talisca ile Trabzonspor'da tekrar biraraya gelmeye hazırlanıyor. Başkan Ertuğrul Doğan her iki isim içinde temaslara başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor'la yeniden buluşan Şenol Güneş, eski öğrencilerini de yanına topluyor. Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve kurtulmaya çalıştığı Vincent Aboubakar'ı isteyen tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılardan bir başka eski öğrencisi Anderson Talisca için de çalışma yapılmasını istedi.

TALISCA İÇİN TEK SEÇENEK TÜRKİYE

Al-Nassr'dan gönderilmesi gündemde olan  Anderson Talisca, Suud gazeteci Abdulaziz Al-Osaimi'ye göre takımdan ayrılması en muhtemel isim olarak öne çıktı. Al-Osaimi'nin iddiasına göre Talisca bu transfer döneminde çocukluk aşkı Corinthians'a dönme şansını kaybetti. Kendisi için tek şans Türkiye Ligi kaldı.

GALATASARAY ZIYECH TAKASINI ÖNERDİ

Gelen bilgilere göre Al-Nassr, Brezilyalı oyuncuyu Süper Lig'de tüm takımlara önerdi. Galatasaray, Ziyech takasını teklif etti. Suud kuklübü kabul etmediği için sonuç alınamadı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLGİLENMEDİ

Fenerbahçe hiç ilgilenmedi. Beşiktaş ise yüksek maaşının karşılayamayacağından dolayı Talisca için herhangi bir teklif yapmamayı seçti. Hali hazırda Talisca ile ilgilenen tek Türk takımı Trabzonspor kaldı.

ABOUBAKAR'LA YENİDEN BULUŞABİLİR

Eski hocası Şenol Güneş'in başına geçmesinden sonra Talisca menajerine Trabzonspor'a da gidebileceği konusunda mesaj verdi. Şenol Güneş'in Paul Onuachu'nun yerine Aboubakar'ı istediği ortamda, bir başka eski öğrencisi Talisca ile de Trabzonspor'da buluşma ihtimali ortaya çıktı.

TALISCA SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Anderson Talisca bir dönem Beşiktaş forması giymiş ve siyah beyazlı taraftarların içinde adeta ukte kalmıştı. Talisca Beşiktaş'ta 1.5 dönem oynamış ve ofansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen 26 gollük katkıda bulunmuştu.

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