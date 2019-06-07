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Şenol Güneş: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

A Milli Futbol Takımı’nın yarın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var" dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 11:08
Şenol Güneş: "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok"

A Milli Futbol Takımı’nın yarın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Şenol Güneş, "Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var" dedi.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda ay-yıldızlıların yarın Fransa ile oynayacağı zorlu mücadele öncesi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan maç kitabında açıklamalarda bulundu. Fransa karşılaşmasına dair görüşlerini aktaran Güneş, "Yetiştirdiği yıldız futbolcularla ve uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla ’Dünya’nın 1 numaralı futbol ülkesi’ diyebileceğim Fransa, hiçbir takım için kolay bir rakip değil. Ancak biz de elemelere Arnavutluk ve Moldova karsısında kalemizi gole kapatarak aldığımız iki güzel galibiyetle başladık ve 6 puana ulaştık. Gerek Fransa gerekse 11 Haziran’da oynayacağımız İzlanda maçlarında kazanmaya dönuk bir anlayış içerisinde olacağız. Fransa maçında kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ama kazanacak çok şeyimiz var" şeklinde konuştu.



"Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istiyoruz"


Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almak istediklerini de aktaran Güneş, şu ifadelere yer verdi:


"Avrupa Şampiyonası finallerinde olmak istiyoruz. Gelin bunu birlikte hayal edelim, A Milli Takımımızın başarı hikayesini birlikte yazalım. Ay-yıldızlılarımız, 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde dünyanın önde gelen futbol ülkelerinden Hollanda’yı, sonra da bu turnuvanın finallerine katılmamızı garantileyen maçta İzlanda’yı bu statta mağlup etmişti. Hiç şüphe yok ki, bunda stadyumu dolduran Konya seyircisinin takımımıza coşku, rakibe endişe veren desteğinin de büyük rolü oldu. Şimdi bir kez daha aynı desteği sizlerden Fransa maçında da bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 11:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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