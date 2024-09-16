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Spor Şenol Güneş: İyi bir durumda değiliz
Spor

Şenol Güneş: İyi bir durumda değiliz

Yeniakit Publisher
2024-09-16 00:49:00 -
Şenol Güneş: İyi bir durumda değiliz

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın görüntüsünün iyi olmadığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, kısa bir dönem içerisinde takımla birlikte olduklarını belirterek, "Trabzonspor'un iki maçta 2 puanı vardı. Şimdi üç maçta 3 puan oldu. İlk defa gol attık, ilk defa yedik. Üçüncü maçı oynadık. Bazıları 5. maçını oynadı, ligde 19 takım olunca ligin de seyrinde bir dalgalanma oluyor. Görüntü olarak iyi bir görüntüde değiliz. Zaten zorlu dönemde olduğumuzu söylüyoruz ama bu zorlukları aşacak bir durumumuz olduğunu da söyledik. Bugün de oyuncular bize o konuda umut verdi. Onun dışında futbol yorumunu da fazla yapmayı doğru bulmuyorum. İyi başladık. Yani düşündüğümüz ön baskıları, çıkışları oyuna hakim olmayı düşünürken, beklenmeyen şekilde talihsiz bir şekilde, ben şimdi izledim rakip de hızını kesince topa vurduktan sonra kayıp arkasından bastırınca kırmızı kart gördü. En iyi oyunculardan biri, takımda tecrübeli bir oyuncu. Ondan sonraki bölümde ne konuşursak haklı çıkamam çünkü topa sahip olma, hücumda pozisyon bulma, gol bulma ve atak geliştirme aslında savaştık. Bütün oyuncular elinden geleni gayreti gösterdi. 10 kişi kaldık ama 12. adam dediğimiz taraftar devreye girdi. Onların desteğiyle takım direncini daha fazla koydu. Oyun başından beri olduğu gibi birlikte yaşadık. Bu bizim umut ışığımız olacak. Zaten o düşünce olacağını görüyordum.

Ama futbol adına futbol değerlerini konuşmaya kalkarsak sadece savunmada kalırken savaşçı ruhumuz var. Ama orada da pozisyon verirken yediğimiz golde ve benzer pozisyonda, pozisyonlar verdik. Orada da Uğurcan devreye girdi. Orta sahamız savaştı. İki kanattaki oyuncuları kapatmak için açıklarımızın olağanüstü çalışması gerekiyordu. Onlarda da değişiklik yapmak zorunda kaldık. Banza ilk maçına rağmen çok uyumlu, olumluydu, olumsuzluğu yoktu. Yeni geldi, acemidir diyecek bir şeyimiz yok. 10 kişi de kalsanız daha fazla ileride oynamak gerekiyor. Oyunculara diyecek bir şeyim yok. Uzun süre 10 kişi oynadık. Beşiktaş için de kayıp 2 puan ama bizim için daha önemli. Biz 3 puana ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Henüz 3 puanla tanışmadık. Perşembe gününki maçı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Yorumlar

İbrahim

TS başkanı hakem üzerinden utanmadan prim yapıyor hakem %100 BJK nın penaltısını ve 3 puanını çaldı ali şansalan acil hakemlikten atılmalıdır
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