Şenol Güneş adım adım yıldız futbolcuyu yardımcısı yapacak!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş'ın siyah beyazlı ekiple yollarını ayırma kararı aldığı ileri sürüldü. Gelecek sezon teknik direktörlük yapmak isteyen Bayram Bektaş gelecek teklifleri değerlendirecek.

Sözleşmeleri biten Atiba Hutchinson ve Kevin Nkoudou ile Konyaspor maçından sonra vedalaşan Beşiktaş’ta üçüncü ayrılık Bayram Bektaş’la yaşandı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in birinci yardımcısı olan Bektaş, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırma kararı aldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul’da Konyaspor’la 3-3 berabere kaldıkları sezonun kapanış karşılaşmasından sonra yöneticiler ve Şenol Güneş’le bir araya gelen Bayram Bektaş destekleri için teşekkür ederken, ayrılmak istediğini resmen bildirdi. UEFA Pro-Lisans sahibi olan deneyimli çalıştırıcı, kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediğini söyledi.

49 yaşındaki deneyimli hoca kendisine gelen teklifleri değerlendirerek önümüzdeki günlerde yeni yol haritasını belirleyecek. Bayram Bektaş’ın 2023-2024 sezonunda büyük olasılıkla teknik direktör sıfatıyla bir takımın başında yer alacağı ifade edildi. Sekiz yıldır teknik direktör olarak çalışan başarılı hoca geçmişte Elazığspor, Gaziantep B.Ş. Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve son olarak Samsunspor’da görev yapmıştı.

Profesyonel futbol kariyerine Fransa’da başlayan ve çok iyi derecede Fransızca konuşabilen Bayram Bektaş, Beşiktaş’ta yabancı oyuncularla Şenol Güneş arasında köprü görevini de üstleniyordu. Masuaku, Saiss, Rosier, Aboubakar ve Muleka gibi Fransızca konuşan futbolcularla çok yakın olan Bektaş, bu isimlerle sık sık motivasyon toplantıları gerçekleştiriyordu.

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