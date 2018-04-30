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"Şenol Güneş 3 maç sonra bırakıyor"

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşma sonrası konuşan futbol yorumcusu Erman Toroğlu, futbol camiasında bomba etkisi yapan açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:27
"Şenol Güneş 3 maç sonra bırakıyor"

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı.

Maç sonrasında A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan satır başları:

Galatasaray'ın olayı şu: Tudor zamanı Galatasaray, Fatih Terim zamanı Galatasaray. Galatasaray takımı çok koşmasına rağmen oyundan hiç düşmedi. Beşiktaş 65-70'ten son düştü. Şenol hocanın suratını görmediniz mi? Suratına 70'te bakınca maçın gidişatı belliydi."

 

"ŞENOL GÜNEŞ AYRILIYOR"

"O Beşiktaş bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol hoca da oynar 3 maçını gider. Şenol hoca bu sene Beşiktaş'ta kalmaz. Abdullah Avcı ile de dirsek temasları var."

Aynı programın bir diğer yorumcusu Turgay Demir de şu sözleri söyledi:

"Geride kalan 3 gün içinde hoca, Beşiktaşlı yöneticilere 'Hocalığı da bıraktım' dedi."

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:27
  1. Sarı Kırmızılılar
  2. Erman Toroğlu
  3. Abdullah Avcı
  4. Turgay Demir
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  6. Şenol Güneş
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  8. Fatih Terim
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