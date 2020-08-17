  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan okunduğunu belirterek, Çin mallarının boykot edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 01:30:00 -
Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı

Doğu Türkistan'da zulümlerine bir yenisini ekleyen Çin, Artuş şehri sınırları içerisinde bulunan Süntag köyündeki Pazar Camii'ni tuvalete dönüştürdü.

Şenocak çağrı yaptı

Çin'in yaptıklarına tepki gösteren İlahiyatçı İhsan Şenocak Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin'in Müslüman kızları zorla kafirlerle evlendirdiğini, babaları katledilen çocukların Maocu yetiştirildiğini ve Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetindeki Pazar Camii'ni tuvalete çevrdiğini belirtti. Şenocak bunun bütün Müslümanlara bir meydan okuma olduğunu belirterek, Çin mallarının boykot edilmesi çağrısı yaptı.

Turistlerin ziyaretine açtılar

Zalim Çin yönetiminin tarihi camileri tavalete çevirip turistlere açtığı bilgisi paylaşılırken, Komünistler Uygurların mimarilerini de yok etmek istiyor. 

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler
Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Dünya

Bu zulme birileri ‘dur’ desin! Camiyi tuvalete dönüştürdüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı
Dünya

Ermenistan'dan Türkiye'ye hadsiz çağrı

Ermenistan küstah bir açıklamada bulunarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerinin 'yasadışı' ve 'kışkırtıcı' olduğunu iddia etti. Haddi..
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişler..
Yusuf Kavaklı,
Gündem

Yusuf Kavaklı, "Biz çıplak kadınların torunları değiliz" dedi ve ekledi: Ülkemizi aile yapımızı bozarak yıkmaya çalışıyorlar

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, İslam'ın kadınlara ve aileye verdiği önemi anlattı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı