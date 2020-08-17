Şenocak'tan Müslümanlara tarihi çağrı
Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Pazar Camii'ni tuvalete çevirmesine tepki gösteren ilahiyatçı İhsan Şenocak, Müslümanlara meydan okunduğunu belirterek, Çin mallarının boykot edilmesini istedi.
Doğu Türkistan'da zulümlerine bir yenisini ekleyen Çin, Artuş şehri sınırları içerisinde bulunan Süntag köyündeki Pazar Camii'ni tuvalete dönüştürdü.
Şenocak çağrı yaptı
Çin'in yaptıklarına tepki gösteren İlahiyatçı İhsan Şenocak Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin'in Müslüman kızları zorla kafirlerle evlendirdiğini, babaları katledilen çocukların Maocu yetiştirildiğini ve Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetindeki Pazar Camii'ni tuvalete çevrdiğini belirtti. Şenocak bunun bütün Müslümanlara bir meydan okuma olduğunu belirterek, Çin mallarının boykot edilmesi çağrısı yaptı.
Turistlerin ziyaretine açtılar
Zalim Çin yönetiminin tarihi camileri tavalete çevirip turistlere açtığı bilgisi paylaşılırken, Komünistler Uygurların mimarilerini de yok etmek istiyor.