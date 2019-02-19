Şenocak, iş ortaklarıyla ’Birlikte adım adım’ büyüyecek

Şenocak bayileri bu yıl ’Birlikte adım adım’ mottosuyla 7-9 Şubat 2019 tarihleri arasında Antalya Belek’te gerçekleştirilen bayi toplantısında bir araya geldi. Tek distribütör Seren DTM ile 2018 yılının değerlendirildiği ve 2019 hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda, bu iki markanın sektördeki sinerjisi vurgulandı.

Şenocak’ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği bayiler toplantısının bu yılki mottosu ’Birlikte adım adım’ olarak belirlendi. Toplantıda 1915 yılından beri faaliyet gösteren markanın köklü geçmişi ve iş ortaklarıyla ortaya koyduğu sinerji vurgulandı. Toplantının açılış konuşmasını Yurt İçi Satış Yöneticisi Erdinç Kurdoğlu yaptı. Şenocak bayilerine ’Hoş geldiniz’ diyerek konuşmasına başlayan Kurdoğlu, Klimasan San. ve Tic. A.Ş.’nin geçmişi, Şenocak ürün gamı ve Türkiye derin dondurucu pazarı hakkında bir paylaşım yaptı. Ticari soğutma pazarında hem yurt içinde hem yurt dışında küresel markaların iş ortağı olarak tercih edilmekten gurur duyduklarını belirten Kurdoğlu, 2019 yurt içi hedeflerinin özellikle yatay ürünlerde pazardan yüzde 28 pay almak olduğunu vurguladı.

Kurumsal İletişim Müdürü Hasan Tahsin Gürlek ise Türkiye’den ve dünyadan örneklerle ‘Marka vaadi’ sunumu sonrasında Şenocak markası için 2019 yılı marka bilinirliği artırma, ürün tutundurma ve iletişim projelerine dair bilgilendirme yaptı.

Servis noktaları 211’e ulaştı

Kısa bir aradan sonra söz alan Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Saim İşbilen, Şenocak markalı ürünler ile ilgili olarak hizmet ağı, nakliye ve montaj uygulamalarını tanıttı. Servis noktalarını tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde 211 adede çıkardıklarını belirten İşbilen, mobil cihaz ve bilgisayarlardan ürün ve hizmet takibini daha etkin yapabilecekleri yeni MKS yazılımı hakkında bilgi verdi.

Son olarak söz alan Seren Dayanıklı Tüketim Yönetim Kurulu Üyesi Selim Gizer, 2018 yılının ekonomik ve beyaz eşya sektörüne yansıyan etkilerine değindi ve 2019 yılına ait beklentilerini bayilerle paylaştı. Gizer, bayilere yönelik yaptığı konuşmada daha düzenli stok yönetimiyle sadece yüksek sezonda değil tüm yıl boyunca müşterilere alternatifler sunmanın kaçınılmaz olduğunu hatırlattı. Satış sonrası hizmet kalitesinin de tüketici nezdinde tercih edilmek için önemli bir kriter olduğunun altını çizen Gizer, tüm yerleşim birimlerinde bayilerin oluşturulması ve teşhirlerin arttırılmasının da tüketiciye ulaşabilmek için önemli olduğunu belirtti. Selim Gizer, ayrıca 2019 yılıyla birlikte ekonomik görünümün istikrar kazanmasını beklediklerini de vurguladı ve tüm bayilere geçmişte verdikleri destek için teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

8 Şubat akşamı ise Titanic Otel ödül töreni ve gala yemeğine ev sahipliği yaptı. 2018 yılında derin dondurucu kategorisinden en başarılı Şenocak bayilerinin ödüllendirildiği töreninin ardından misafirler canlı müzik ve sahne performansıyla eğlendikleri güzel bir akşam geçirdi.