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Şenocak Hoca müfteri Birgün’ü mahkum ettirdi

Birgün gazetesinin İhsan Şenocak Hoca’nın söylemini kırpıp anlamı dışına çıkararak “ensest ilişkiyi savundu” ithamıyla yaptığı yalan habere mahkemeden ceza geldi. Mahkeme Birgün gazetesini 5 bin TL’lik tazminat cezasına çarptırdı.

30 Kasım 2018 Cuma 12:38
Şenocak Hoca müfteri Birgün’ü mahkum ettirdi

Toplumun manevi mimarlarına yönelik iftiralar dün olduğu gibi bugün de sistematik bir şekilde sürdürülüyor. Sayfalarından haber yerine irin akan medya kuruluşlarının İslam âlimlerine yönelik yalanları birer birer çürüyor. Sol-faşist Birgün gazetesinin İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca’nın söylemini kırpıp anlamı dışına çıkararak “ensest ilişkiyi savundu” ithamıyla yaptığı yalan habere ilişkin mahkemeden tazminat cezası geldi.

YALANA TAZMİNAT

Birgün paçavrasında yayınlanan “Gerici Şenocak Ensest İlişkiyi Savundu” başlıklı yalan haberle ilgili İhsan Şenocak Hoca’nın avukatlarının açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada haberde yer alan ifadelerin iftira içeriğini taşıdığı gerekçesiyle tazminat cezasına hükmedildi. Mahkeme, Birgün’ü 5 bin TL’lik tazminat cezasına çarptırdı.

ŞENOCAK NE ANLATTI, İSLAM DÜŞMANLARI NE ANLADI

Küfür medyasının iftiraya konu ettiği konuşmasına Şenocak Hoca, müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği süreci bahane ederek İslam’a hakaret edenlere tepki göstermişti. Konuşmasında, “Siz müsterih olun. Eğer böyle bir karar çıkarsa İslam kimseyi zorlamaz. Hristiyan’a, Mecusi’ye, dinsize nikahının İslam’a göre olmasını dayatmaz. İslam ‘ben kilisede evlenmek istiyorum’ diyeni zorla camiye sokmaz. İslam kubur faresine ‘sen de camide yaşayacaksın’ demez. Çok büyük bir günah olmasına rağmen bir Mecusi, annesiyle evlense, İslam’da en büyük günahlardan olan bu durumdan dolayı Mecusi’ye İslam devleti müdahale etmez.” demişti. Bu ifadeleri “Şenocak ensest ilişkiyi savundu” şeklinde çarpıtan İslam düşmanı medya, Birgün’ün yaydığı iftirayı malzeme olarak kullanmıştı.

Aynı iftiraya yer veren Halk TV de mahkeme kararıyla tekzip yayınlamak zorunda kalmış, Şenocak Hoca’dan özür dilemişti.

FARUK ARSLAN

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:38
  1. Birgün gazetesi
  2. Birgün
  3. İhsan Şenocak
  4. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi
  5. Dr. İhsan Şenocak

YORUM YAZ

  • ErdoğanErdoğan49 dk önce
    Sonra bu sol güruhun taraftarları hiç araştırma yapmadan bu yalanı her tarafa yayıp hocalar böle diyip geziyorlar yalan söylüyorsun dedimizdede gazetelerde çıktı bütün gazetelermi yalan diye savunuyorlar masum müslümanlarıda kandırıp konuşamıcak hale getiriyorlar ceza çok komik bu ateiste yapılmış olsaydı ceza 20 kat artardı
  • SerahliSerahli1 sa önce
    Komik ceza odulgibi ceza iftira at yalan şöyle televizyonda yayınla sonra bu soysuzlarla değerli hocamız çok kıymetli olan vaktini harcasın sonra komik ceza ALLAH aşkına reise meclise sesleniyorum cezaları artırın bu alcaklara hadlerini bildirin
  • ÖmerÖmer2 sa önce
    Bu gibi yayıncılara az bile.. Yalan haberin cezası milyonlar olması lazım... Mesala nufusumuz ne kadar haberi okuyan kişi sayısı olarak bu göz önüne alınıp bu yayıncılarada siz bu millet aldattığınız için (örnegin 78 milyon lira) sizin cezanız budur denilse bence adalet yerini bulur
  • Ali Bulut Ali Bulut 2 sa önce
    5000 tl ceza ne ya? 1000000 tl olmali iftira atmak öyle ucuzmu arkadas
  • MuratMurat2 sa önce
    İftira atacaksın karalayip al aşağı eseceksin bir insanın hayatını söndürme ye kalkacaksın cezası 5 bin TL olacak şaka gibi çok az ve yetersiz ceza
  • x yx y3 sa önce
    Böyle alçak iftiraların bedeli sadece 5000 tl mi.? Cezalar çok daha ağır ve caydırıcı olmalı aynı zamanda iftirayı manşetten attıysa manşetten de aynı büyüklükte aynı punto da yaptığı yalan ve iftira haber için özür dilettirilmesi gerekir.
  • DoktorDoktor3 sa önce
    Eşcinsel pedofil ensestci tecavüzcü terröristler. EPETT. Küfürist batı hem kendi topraklarında hem asyada para karşalıgında çocuklara tecavüzü sever. Eşcinsellik ve pedofili el ele yürür büyür. Küfürizmi BOYKOT.
  • Mehmet Doğan KARS...öğretmenMehmet Doğan KARS...öğretmen3 sa önce
    çok güzel o parayı hemenyetimlere dağıt ustad....hayırlı cumalar..selam ve dua ile...
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