Şenocak Hoca müfteri Birgün’ü mahkum ettirdi

Toplumun manevi mimarlarına yönelik iftiralar dün olduğu gibi bugün de sistematik bir şekilde sürdürülüyor. Sayfalarından haber yerine irin akan medya kuruluşlarının İslam âlimlerine yönelik yalanları birer birer çürüyor. Sol-faşist Birgün gazetesinin İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Kurucusu Dr. İhsan Şenocak Hoca’nın söylemini kırpıp anlamı dışına çıkararak “ensest ilişkiyi savundu” ithamıyla yaptığı yalan habere ilişkin mahkemeden tazminat cezası geldi.

YALANA TAZMİNAT

Birgün paçavrasında yayınlanan “Gerici Şenocak Ensest İlişkiyi Savundu” başlıklı yalan haberle ilgili İhsan Şenocak Hoca’nın avukatlarının açtığı dava sonuçlandı. İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada haberde yer alan ifadelerin iftira içeriğini taşıdığı gerekçesiyle tazminat cezasına hükmedildi. Mahkeme, Birgün’ü 5 bin TL’lik tazminat cezasına çarptırdı.

ŞENOCAK NE ANLATTI, İSLAM DÜŞMANLARI NE ANLADI

Küfür medyasının iftiraya konu ettiği konuşmasına Şenocak Hoca, müftülere nikah kıyma yetkisinin verildiği süreci bahane ederek İslam’a hakaret edenlere tepki göstermişti. Konuşmasında, “Siz müsterih olun. Eğer böyle bir karar çıkarsa İslam kimseyi zorlamaz. Hristiyan’a, Mecusi’ye, dinsize nikahının İslam’a göre olmasını dayatmaz. İslam ‘ben kilisede evlenmek istiyorum’ diyeni zorla camiye sokmaz. İslam kubur faresine ‘sen de camide yaşayacaksın’ demez. Çok büyük bir günah olmasına rağmen bir Mecusi, annesiyle evlense, İslam’da en büyük günahlardan olan bu durumdan dolayı Mecusi’ye İslam devleti müdahale etmez.” demişti. Bu ifadeleri “Şenocak ensest ilişkiyi savundu” şeklinde çarpıtan İslam düşmanı medya, Birgün’ün yaydığı iftirayı malzeme olarak kullanmıştı.

Aynı iftiraya yer veren Halk TV de mahkeme kararıyla tekzip yayınlamak zorunda kalmış, Şenocak Hoca’dan özür dilemişti.





FARUK ARSLAN

