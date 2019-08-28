Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan kaldırılacak
Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak28 Ağustos 2019 Çarşamba 16:14
İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in cenaze namazı yarın öğle namazının ardından Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak.
Yaklaşık 8 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve bugün vefat eden Şenler'in cenazesi, namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek.
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