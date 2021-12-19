Senin zina edeceğin evler tabii ki on bin liralardan başlıyordur! Zina kasedi patlak veren CHP'li Karabat, Bakan Nebati'yi hedef aldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, önceki gün TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, Avrupa'daki kira fiyatları ile Türkiye'deki kira fiyatlarını karşılaştırarak, asgari ücret kıyaslaması yapmıştı.

Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret sanan zavallılar!

Türkiye'yi İstanbul'dan ibaret sayan bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakan Nebati'yi hedef aldı. Nebati'nin, Türkiye'de ev kirası ortalamasının bin 261 lira olduğunu söymesinden sonra paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da, “İstanbul’da bin 250 liraya kümes yok kümes!” dedi.

Senin ahlakdışı birlikteliklerini geçireceğin evlerin kirası tabi on bin liralardan başlıyordur!

Geçtiğimiz dönemde "zina kasedi" patlak veren Karabat'ın, bin 250 liralık evleri "kümes gibi" diyerek aşağılaması yaşam tarzına göre normal karşılandı.

Gayri meşru ilişkisi 'şantajla' ayyuka çıktı

Şantaj skandalının merkezinde yer alan CHP Milletvekili Özgür Karabat, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili olarak seçildikten sonra yaşadığı "yasak aşk" yüzünden bir şantaj şebekesinin tuzağına düştü. CHP Çekmeköy İlçe Teşkilatı mensubu olan Aynur Doğan isimli kadın, parti içinde yükselme hedefi ile milletvekili Özgür Karabat'la tanıştı.

Üsküdar'da bulunan evde zina ettiler

Aynur Doğan, daha sonra evli ve bir çocuk babası olan Karabat ile ilişki yaşamaya başladı. İddiaya göre Karabat kadının Üsküdar'daki evine giderek zina etti.

Evine gizli kamera yerleştirdi

İlerleyen süreçte partide istediği gibi yükselemeyen ve işe yerleştirilmeyen Aynur Doğan, arkadaşlarıyla birlikte Karabat'a şantaj yapmaya karar vererek bir plan yaptı. CHP'li vekil ile birlikte oldukları evin yatak odasındaki yangın duman sensörü içine gizli kamera düzeneği yerleştiren kadın, Karabat'la mahrem anlarını kayda aldı.

Karısına anlattı, şikâyetçi oldu

CHP'li şantajcılar Karabat'tan 10 milyon istedi. CHP'li vekil teklifi kabul etmedi. Bir müddet sonra yeniden arayan şantajcı, bu kez 1 milyon TL karşılığında görüntüleri imha etmeyi önerdi. Gelen tehdit ve şantajlardan bunalan Karabat, sonunda yaşadığı gayri meşru ilişkiyi eşine itiraf edip şikâyetçi olmaya karar verdi. CHP'li vekil, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne şikâyette bulundu ve soruşturma başlatıldı.

Karabat ve yasak aşkı Doğan!