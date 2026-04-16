Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi: Prof. Dr. Ahmet Kavlak’tan ibretlik sorular!
Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Ahmet Kavlak’ın okul saldırıları sonrası 100 yıldır İslam’ı dışlayan seküler eğitimi eleştirdiği videosu gündem oldu. Seküler eğitimin ahlaklı insan yetiştiremediğinin altını çizen Kavlak’ın İbretlik soruları şöyle:
“Medreseler, dergahlar, tekkeler kapatıldı. Bu ülkede Kuran-ı Kerim toprak evlerin duvarlarında saklandı. İnsanların ders alması yasaklandı. Sonra insanlar ahlakı ve İslamı öğrenemeyince ‘Görüyor musunuz Müslümanları’ diye sorular çoğaldı. Aslında bu soruyu benim sormam lazım. 1920'lerden beri bu ülke seküler olarak idare edilmiyor mu? Tüm kanunlar seküler değil mi? Eğitim seküler değil mi? Senin sekülerliğin ahlaklı insan yetiştiremedi.”
OLMASI GEREKEN: İSLAMİ MAARİF SİSTEMİ
Sosyal medyada gündem olan Kavlak’ın videosunun altına yapılan yorumlarda sekulerizm, Kemalizm, siyonizm gibi yönetimlerin dünyaya ve Türkiye’ye bir hayrı dokunmadığı gibi yaşadıkları toprakları şerre boğduğuna dikkat çekilerek “Olması gereken İslami bir temelde maarif sistemi kurmaktır” görüşleri öne çıktı.
