Senin kafan mı güzel be adam! Seçimle ilgili akıl almaz sözler

Kendisini “gazeteci” olarak lanse eden, ancak CHP amigoluğundan öte hiçbir vasfı olmayan Tuncay Mollaveisoğlu, “Senin kafan mı güzel be adam” dedirten bir yazıya imza attı. Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın net üstünlüğüne rağmen “Bu seçim halkın değişim istediğinin ispatı oldu. Seçim sonucunu geciktirerek ya da bir yol bulup seçimi ikinci tura bırakarak değişim dalgasının önü kesilmek isteniyor” ifadelerini kullanan Mollaveisoğlu, özetle şu herzeleri yumurtladı:

“Neyin seçimi diye sormuştuk Cumhuriyet’te...

Kadınların, gençlerin, çocukların, ekonomik buhran içinde umudunu kaybetmiş milyonların seçimiydi...

Karanlığa karşı aydınlığın...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu seçim halkın değişim istediğinin ispatı oldu.

Seçim sonucunu geciktirerek ya da bir yol bulup seçimi ikinci tura bırakarak değişim dalgasının önü kesilmek isteniyor.

Türkiye’nin en uzun gecesiydi... Yine oy çuvallarına çocuklarına sarılır gibi sarıldı yurtseverler...

Erdoğan kaybederken muhalefet zorlu bir hak arayışına hazırlanıyor.”