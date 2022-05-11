Senin kafan bu işlere basmaz bidon kafa Yılmaz

Yerli ve milli olan her şeye düşman kesilen Yılmaz Özdil, TRT'nin Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform kurmaya hazırlanmasını da hazmedemedi. Atatürk istismarı ve ticaretinden başka hiçbir sermayesi olmayan Özdil, aşağılık kompleksinin doruklarına ulaştığı Sözcü'deki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Trt genel müdürümüz, 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform kuracağımızı müjdeledi.

Yerli ve milli Netflix yani.

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Ne kolay değil mi?

(…)

Akpli olmasından başka bir kariyeri olmayan Trt genel müdürümüz bakıyor bu Netflix'e… Ne var yani, bunu ben de yaparım diyor.

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Sonra hâlâ merak ediliyor, gençler niye Türkiye'den kaçıyor?"