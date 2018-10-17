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'Senin havan kime' deyip yumrukla bu hale getirdi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir restorandaki kadını yumruklayan kişi hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
'Senin havan kime' deyip yumrukla bu hale getirdi

İstanbul Kadıköy'de 18 Ağustos 2018 tarihinde bir restoranda çocukları ile yemek yiyen Abdulkadir İnal'ın (36), restoranın üst katına çıkarak Asuman Bayrak'ı (41) yumruklamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Asuman Bayrak'ın self servis yapan restorana gittiği, parasını ödemek için kasaya yanaştığı, arkasındaki masada da şüpheli Abdulkadir İnal ve çocuklarının oturduğu, o masadan gelen çocuk gürültüsü sebebi ile dikkatinin dağıldığı anlatıldı.

Kucağında çocuğunu alarak üst kata çıktı

Gürültüden rahatsız olan müşteki Asuman Bayrak'ın lokantanın üst katına çıktığı belirtilen iddianamede, şüphelinin de kasiyere giderek müştekinin kendisi ve çocukları aleyhine konuşup konuşmadığını sorduğu, kasiyerin bu yönde bir konuşma olmadığını söylediği kaydedildi.

Yumruklayıp kaçtı

Kucağına çocuğunu alan şüphelinin üst kata çıktığı, müşteki Asuman Bayrak'ın masasına gittiği, "Senin havan kime" dedikten sonra ayağa kalkan müştekinin gözüne yumruk attığı ifade edilen iddianamede, diğer müşterilerin olaya müdahil olması ile şüphelinin restoranı terk ettiği belirtildi.

Savcı 6 yıllık ceza istedi

Müştekinin yüz kemiğinde kırık oluştuğu, yüzünde iyileşmeyecek derecede iz kaldığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli Abdulkadir İnal'ın, "Kemik kırılmasına ve yüzde sabit iz bırakacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:25
  1. İstanbul
  2. Kadına Şiddet
  3. şehir magandası
  4. Abdulkadir İnal
  5. Asuman Bayrak
  6. mahkeme
  7. darp
  8. Zorbalık

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