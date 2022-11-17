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Medya Senin duruşun var mı Fatih? Portakal yandaşları ile barışmak için bunu yaptı
Medya

Senin duruşun var mı Fatih? Portakal yandaşları ile barışmak için bunu yaptı

Türkiye'nin Yüzyılı programına katıldığı için muhalefetin hedefe koyduğu Fatih Portakal mahallesine yeni bir adım atarak, yıllardır dik duruşu ile Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "sizin bir duruşunuz var mı?" sözleri ile hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 19:18:00 - 2022-11-17 20:39:08
Senin duruşun var mı Fatih? Portakal yandaşları ile barışmak için bunu yaptı

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye'nin Yüzyılı programını takip ettiği için kendi yandaşları tarafından hedefe konan Fatih Portakal, mahallesinin gönlünü almaya çalıştı.

6'lı masa toplantılarında terör sevici HDP ile yapılan gizli bakanlık anlaşmasının deşifre olmasından sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meral Akşener'e yaptığı "Temenni ederiz bir dönüşüm yaparak gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir." sözleri, tek amaçları Erdoğan'ı devirmek olup, memleketin geleceğini umursamayanlar tarafından hedef alındı.

Türkiye'nin Yüzyılı programına katılınca kendi yandaşları tarafından hedefe konan Fatih Portakal da muhalefetin gönlünü almaya çalıştığı bir mesaj paylaştı.

6'lı masanın ve senin duruşunu anlatsana Fatih!

HDP ile gizli yürütülen ittifaka tek kelime etmeyen sözde vatansever Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İP'li Akşener'e milli olması için temennide bulunduğu sözlerini şöyle hedefe koydu:

Erdoğan AKP’si, MHP ile kazanamayacağını net biliyor. Çünkü ortağı bitmiş durumda. O yüzden destek arayışında: Saadet’e gitti olmadı, hatta bölemedi. Yeniden Refah kapıyı kapattı. HDP güzellemesi hala var. Şimdi de İyi Parti’ye zeytin dalı. Arkadaş sizin bir duruşunuz var mı?

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Türkiye Yüzyılı programına katılan Fatih Portakal yandaşlarının hedefinde!

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Yorumlar

HELÂL FATİH ALTAYLİ

NE MUTLU DOBRA DOBRA DOĞRUYU SÖYLEYENE.

7düvel Hasan

Valla Reisin uzanıp yatması, sizin sözde duruşunuzdan daha hayırlı ve anlamlıdır!
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