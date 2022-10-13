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Gündem "Senin bu milletle derdin ne kardeşim?"
Gündem

"Senin bu milletle derdin ne kardeşim?"

Gazeteci Abdulkadir Selvi, memleket muhalifi Ayşenur Arslan'ın, “Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin” sözlerine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-13 11:38:00 -
"Senin bu milletle derdin ne kardeşim?"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın büyük tepki çeken sözlerini eleştirdi.

Selvi'nin bugünkü yazısının ilgili bölümü...

(...)

AYŞENUR ARSLAN

Senin bu milletle derdin ne kardeşim.

Ayşenur Arslan ise, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin yer sofrasında iftar yapmasına takmış. “Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin” diyor.

Kendisi koltukta oturduğu için atomun çekirdeğini parçaladı ya... O yer sofrasında oturanlar İHA’ları, SİHA’ları yaptı. Yerli helikopteri uçurdu, yerli uyduyu, yerli savaş uçağını tasarladı. Yerli otomobili yapmayı başardı.

Ayşenur Arslan’ın kafasına göre Konfüçyüs’ün, Sokrates’in, Platon’un felsefeyi geliştirmemesi gerekiyordu. Koltukta oturmuyorlardı ya...

Herkes kendi milletiyle övünür. Bunlar kendi milletini aşağılar.

Siz bu kafayla gittiğiniz sürece bu millet sizi daha çok sandığa gömer. Siz bu kafayla gittiğiniz müddetçe Erdoğan daha çok seçim kazanır.

(...)

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Yorumlar

İ.K

BU kişinin, bu millet dediğiniz, MİLLETİMİZLE, hiç bir bağı yoktur!...

Toshibam

Gavurun müslüman Türk ile ne derdi olur? Adı Ayşe de olsa bu gavurun Rum gavuru ile bir farkı var mı?
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