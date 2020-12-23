‘Senin Bankan’ 5. yılında 4 milyar TL fona ulaştı

Senin Bankan’ın fon miktarı 4 milyar 173 milyon TL’ye ulaşırken, Kuveyt Türk’ün tüm dijital müşteri sayısı, Senin Bankan dahil 1,5 milyonu geçti.

Hızlı ve güvenli işlem imkanı

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, dijital platformların hayata girmesiyle birlikte müşterilerin beklentilerinin çok değiştiğini, müşterilerin artık diledikleri finansal işlemleri, diledikleri yerden en güvenilir ve en hızlı şekilde yapmak istediğini belirtti. Bu talep ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Senin Bankan ile 5 yıldır müşterilerine şubeye gitmeden hesap açma ve yatırım yapma hizmeti sunduklarını aktaran Uyan, şunları kaydetti: “Dijital kanallarda finansal hizmetleri en iyi şekilde sunma amacıyla geliştirdiğimiz uygulamalar sayesinde, müşterilerimizin işlemlerini mümkün olduğunca mobile taşımalarına, fatura ödemelerinden kıymetli maden ve döviz alım/satım işlemlerine, para transferinden sigorta ve yatırım işlemlerine kadar birçok işlemi hızlı ve güvenli şekilde yapmalarına imkan tanıyoruz. Senin Bankan ile dijital bankacılık alanında ciddi bir deneyim kazandık.

Şubesiz bankacılığa hazırız

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine İlişkin Tebliği’nin 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Senin Bankan ile yakaladığımız dijital bankacılık tecrübesiyle ve güçlü teknik altyapımızla şubesiz bankacılığa hazır olduğumuzu ifade edebiliriz.”