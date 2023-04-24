Senin ağzın ne söylüyor böyle Kemal Kılıçdaroğlu! Adam resmen ateşle oynuyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben Aleviyim", "AK Parti bütün Kürtleri terörist görüyor!" şeklindeki ayrımcı, kışkırtıcı, bölücü ve ötekileştirici sözlerini değerlendiren Hürriyet gazetesi yazarı Fuat Bol, "Sayın Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor. Hırsı aklını örtmüş, ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Cumhuriyet tarihi boyunca, onun ağzından çıkan sorumsuz ve kışkırtıcı sözler kimsenin ağzından çıkmadı" dedi.

Bol, yazısında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ateşle oynuyor. Hırsı aklını örtmüş, ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

Cumhuriyet tarihi boyunca, onun ağzından çıkan sorumsuz ve kışkırtıcı sözler kimsenin ağzından çıkmadı.

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Şu sözlere bakar mısınız? ‘Ben Aleviyim’, ‘AK Parti bütün Kürtleri terörist görüyor!’

Bu denli ayrımcı, kışkırtıcı, bölücü ve ötekileştirici lafları etmekle ne yapmak istiyor?

Bir kere; Kılıçdaroğlu’nun Aleviliği kendisini ilgilendirir, başkaca da hiç kimseyi ilgilendirmez. Öyle ya, herhangi birinin Aleviliğinden veya Sünniliğinden kime ne?

Aynı sözü, tersinden, başka bir partili (söz gelimi AK Partili) ‘Ben Sünniyim’ deseydi, gökkubbeyi başına yıkmazlar mıydı? Onun ne dinciliği (!) kalırdı, ne dini-mezhebi siyasete alet etmesi ve dolayısıyla laikliğe aykırı davrandı diye yerden yere vurulmaz mıydı?

Sayın Bahçeli’nin çok yerinde tespitiyle: ‘Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir.’

Ayrıca, ortaya çıkarmak ve lanse etmek istediği böyle bir özelliğini şimdiye kadar neden sakladı? Cumhurbaşkanlığına aday olunca mı Aleviliği aklına geldi?

Kılıçdaroğlu’nun kendisi böyle de, sığıntı olarak yanında yer alan stratejik derinlikçiler (Davutoğlu) boş durur mu? O da Sünniliğini haykırıverdi.

Siyaset arenasında neye yarayacaksa...

Kılıçdaroğlu’na mezhep ayırımcılığı yetmedi; üstüne bir de Kürt vatandaşlarımızı ekledi. Neymiş efendim, AK Parti, Kürtleri terörist addediyormuş!

Şu hırsa bakar mısınız? Terör örgütünün desteğini almak için, etnik bölücülük ve kışkırtıcılık yapmaktan çekinmiyor. Üstelik bu kepaze hali, iftira atarak dillendiriyor.

Şayet, iddia ettiği gibi, AK Parti, Kürtleri terörist olarak görseydi; bütün Kürt muhitlerinde tabela partisi olarak kalırdı.

Halbuki AK Parti, bu bölgelerde bazen birinci, bazen ikinci parti konumundadır. Benim de içinde bulunduğum parlamentoda, AK Parti’nin milletvekillerinin yarıya yakını Kürt kökenli kardeşlerimizdi.

Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye gibi, imparatorluk bakiyesi olan bu ülkede, mezhebi veya ırki siyaset yapılamayacağını bilmiyor mu?

Daha dün, bu ülkenin insanları Alevi-Sünni diye birbirine kırdırılmadı mı?

Bugün dahi, ırki yaklaşımlarla ülkemiz bölünmek istenmiyor mu?

Kılıçdaroğlu’nun PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye tıpkı ABD Başkanı Biden gibi baktığını biliyoruz. Aralarındaki tek fark, ABD Başkanı’nın bu terör örgütlerini silahla desteklemesi ve onları kendi askerleri tarafından eğitmesidir.

ABD Başkanı da bu seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu desteklediğine göre, tencere kapağına doğru yuvarlanıyor demektir!

Kılıçdaroğlu ve CHP’nin, sınır ötesindeki terör yuvalarını başlarına yıkmak için, hükümetçe hazırlanan ‘Tezkere’ye neden ‘Hayır’ dediği şimdi daha iyi anlaşılıyor!

Tüm bu kepazelikler karşısında, millettin de nelere ve kimlere ‘Hayır’ diyeceğini hep beraber göreceğiz."