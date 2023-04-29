Senin ağzın ne söylüyor böyle Kemal Bey? Skandal vaat

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "İktidara gelince Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz" diyen, bu merkezi de CIA'ye "elektronik istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetleri" veren ABD'li bir şirketle yapacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi. "Ülkeyi emperyalistlere teslim etme noktasında eksik gedik kalmadı" ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

"Daha önce yazmıştım, tam yeri geldiği için kısaltarak tekrarlıyorum;

Bye Kemal İBB adayı olduğunda; 'Göreceksiniz ekmeği 40 kuruşa satacağım' demişti. Halbuki o sırada ekmek zaten 40 kuruştu. Ekmek fiyatlarından haberi yoktu!..

Sakarya'da CHP'nin adayını tanıtırken; "Adayımız bu meydanın altını otopark yapacak" dedi. Halbuki üzerinde durduğu o meydanın altı zaten otoparktı. 2007'de AK Partili Belediye yapmıştı. Neyin üstünde durduğundan haberi yoktu!..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesine gitti; "Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim" dedi. Deprem bölgesinde Kızılay çadırına girdiği görüntüler ortaya çıktı. Hangi çadıra girdiğinden haberi yoktu!..

"İngiltere'ye (gri listede olmayan ülkeye) temiz para bulmaya gidiyorum" dedi. İngiltere'nin "gri listede" olduğundan haberi yoktu...

'Asgari ücretin vergiye tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz' dedi. 1 yıl önce asgari ücretteki verginin kaldırıldığından haberi yoktu!..

"İktidar olduğumuzda 'İklim Bakanlığı'nı kuracağız" dedi (2022). Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adının, 2021 itibarıyla "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildiğinden haberi yoktu!..

"Jeremy'yi neden getirmedin?" dediler. "Allah aşkına teknolojiyi bir görsün millet. Ben oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum." dedi... Skype'tan haberi yoktu!..

Daha çok örnekleri var.

Hasılıkelam dünyadan haberi yok. Lakin bir hayali daha varmış Bye Kemal'in...

"İktidara gelince Atatürk Havalimanı'nı, 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi' haline getireceğiz" diyor.

Heykelcilikten uzaya gelmesi iyi de, onun da kurulmuşu var (Türkiye Uzay Ajansı-Aralık 2018). Hatta Uzay Ajansı kararnamesinin iptali için AYM'ye başvuran da CHP.

"Başörtüsüne kanuni güvence teklifi getireceğim" demişti Bye Kemal. Halbuki üniversitelerde başörtüsü yasağını kaldıran maddenin iptali için AYM'ye giden CHP'ydi... İptal başvurusunun altında da Bye Kemal'in imzası vardı.

Milleti keriz zannediyorlar.

Peki kurulmuşu olan 'Havacılık ve Uzay Çalışmaları Merkezi'ni nasıl kuracaklarmış?..

Amerika'daki Sierra Nevada Şirketi'nin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le birlikte yapacaklarmış.

Bir de diyor ki, "'Google'a bu isimleri yazın, bakın"

Baktık!..

"Beraber uzay merkezi yapacağız" dediği şirketin CIA'ye "elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri" verdiğini öğrendik. Aynı şirketin N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye'de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntülere de ulaştık.

Ekonomiyi de zaten Jeremy Rifkin yönetecek. (Uzaktan, skype'la!..)

Gitti, İngiliz tefeciden 300 milyar dolar buldu.

FETÖ'nün umudu, HDP ve Kandil'in adayı oldu.

Ezcümle ülkeyi emperyalistlere teslim etme noktasında eksik gedik kalmadı!

Şimdi sorarım size.

Bye Kemal ve müttefikleri iktidar olsa, bu ülkede neler olur?..

Bir hayal edin bakalım!.."