Seni de mi ikna ettiler? Ali Babacan doğru mu söylüyor Temel Bey?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezindeki Kadın Eylem Planında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı yemin töreninden sonra toplumu ifsat eden ve eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceklerini söyleyen Babacan, AK Parti hükümetinin kadınları hiçe saydığı yönünde mesnetsiz ifadeler kullandı.

"İstanbul Sözleşmesine geri döneceğiz. Cumhurbaşkanlığı yemin töreninden sonra ilk gün bunu gerçekleştireceğiz" diyen Babacan şunları söyledi:

"Evdeki kadınları hiçe sayan, sokakları tekinsiz kılan iktidarı hep beraber göndereceğiz. Beştepe, kadınların umudunu aldı kadınlar da Beştepe'dekinin tahtını alacak. Türkiye mutlu kadınların ülkesi olacak. Ülkemizin yarınları için, eşitlik için, yarınlar için hepinizi DEVA Partisi'ne çağırıyorum. Gelin kadına şiddeti bu topraklardan silebilmek için hep beraber çalışalım. Bizde siyaset kadınlar için yapılır. Siyasette artçı değil öncü olmak için hepinizi partimize davet ediyorum."

Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğu bilinen ve 6'lı Masa'da yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun sözleşmeyi geri getireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'a karşı herhangi bir itirazda bulunmaması akıllara "Temel Karamollaoğlu da mı ikna mı edildi?" sorusunu getirdi.