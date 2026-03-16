Mevsim geçişlerinde hastalıklar arttı! Aktardan doğal bağışıklık önerisi

Mevsim geçişleriyle birlikte artan grip ve soğuk algınlığı vakalarına karşı vatandaşlar doğal çözümlere yöneliyor. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 yıldır aktarcılık yapan Ersin Çimen, özellikle mevsim geçişlerinde sıkça yaşanan hastalıklara karşı vatandaşlara doğal destek önerilerinde bulundu. Çimen, bağışıklık sistemini güçlendiren en etkili doğal karışımlardan birinin zencefil ve zerdeçal olduğunu söyledi.Uzun yıllardır bitkisel ürünler üzerine çalışan Çimen, son dönemlerde havaların ani değişmesiyle birlikte grip, soğuk algınlığı ve halsizlik gibi rahatsızlıkların arttığını belirterek, doğal ürünlerin vücudu desteklemede önemli rol oynadığını ifade etti.

Bağışıklığı güçlendirmek için ne yapmak lazım

Çimen, zencefil ve zerdeçalın birlikte tüketildiğinde güçlü bir bağışıklık desteği sağladığını vurgulayarak, "Özellikle mevsim geçişlerinde vücut direnci düşüyor. Zencefil ve zerdeçal karışımı hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Vatandaşlarımız bu karışımı bal ile birlikte tüketerek çay şeklinde hazırlayabilir" dedi.

Doğal ürünlere ilginin her geçen gün arttığını belirten Çimen, kimyasal ürünler yerine bitkisel desteklerin doğru ve ölçülü kullanıldığında önemli faydalar sağladığını söyledi.

Uzmanlar da zencefil ve zerdeçalın antioksidan özellikleri sayesinde vücudu desteklediğini ve özellikle soğuk havalarda düzenli tüketimin faydalı olabileceğini ifade ediyor.