Şener Şen'in yeğeni hakkında karar verildi
Adnan Oktar ve örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu, tutuklandı.19 Temmuz 2018 Perşembe 18:50
Adnan Oktar'a düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan oyuncuŞener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda usta sinema sanatçısı Şener Şen'in yeğeni de operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
ASLI SÜME EFEOĞLU KİMDİR?
Aslı Süme Efeoğlu'nun 24 yıldır Adnan Oktar'ın yanında olduğu biliniyor. Notre Dame de Sion kolejinde okuyan Aslı Süme Efeoğlu, İstanbul Üniversitesi'nde Çalışma Ekonomisi bölümünü bitirmişti. Şener Şen, Aslı Süme Efeoğlu'nun dayısıdır.
YORUM YAZ