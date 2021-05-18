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Gündem Şener Şen yolda kaldı! Yardımına esnaf koştu
Gündem

Şener Şen yolda kaldı! Yardımına esnaf koştu

Datça'da bisikletiyle alışverişe çıktığı esnada bisikleti bozulan oyuncu Şener Şen'e çevredeki esnaf yardım etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 16:16:00 -
Şener Şen yolda kaldı! Yardımına esnaf koştu

Bir süredir Datça'da yaşayan Şener Şen mutfak alışverişi yapmak için çarşıya indi. 80 yaşındaki aktörün seyir halindeyken bisikletinin park ayaklığı bozulunca, esnaf seferber oldu. Esnafın uğraşları sonucu bisikletinin ayaklığının sorunu giderilen Şen, yoluna devam etti.

"Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum"

Milliyet'te yer alan habere göre, gazetecilerle karşılaşan oyuncu, "Sizin burada ne işiniz var?" diye konuşup şaşkınlığını dile getirerek, "Bu nasıl meslek, sizleri merak ediyorum" şeklinde konuştu. Muhabirlerin "Uzun zamandır buralardayız sizinle karşılaşmadık" sözleri üzerine Şen, "İyi olmuş" karşılığını verip tebessüm ettirdi.

Görüntülenmekten hoşlanmadığını söyleyen Şener Şen, "Medyada görünmek isteyen görünüyor zaten. Bende sizlik malzeme yok. Şener Şen'i kim merak eder? Filmleri görüyorlar yeter. 80'e gelmiş adamız. Bizim artık paparazzilik halimiz mi var?" ifadelerini kullandı. "Siz buranın en boş zamanında neden geldiniz?" diyen Şen, "Burası en kesat yer. Bodrum'a gidin" diyerek gazetecilere takıldı.Bisikleti bozulunca yolda kalan Şener Şen'in yardımına esnaf koştu

"Görünüm şu an itibarıyla fena değil"

Sağlık durumu hakkında yöneltilen soruya da cevap veren sanatçı, "Görünüm şu an itibarıyla fena değil. Beş dakika sonra tırın altında kalabilirim" şeklinde konuştu. "Sinema filmi yapmak istiyor musunuz?" sorusuna Şener Şen, "Bir şey yok. Gelirse neden yapmayayım? Beni ilgilendiren konu iyi proje" dedi.

"Herkes konuşmaya can atıyor"

Konuşacak birçok ünlü ismin olduğunu söyleyen sanatçı, "Şimdi benim gibi olan pek yok. Herkes konuşmaya can atıyor. Herkesin her konuda fikri var" dedikten sonra bisikletine binerek uzaklaştı.

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