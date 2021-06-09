Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı nerede oynuyor? Şener Özbayraklı hangi takımlarda oynadı?

Şener Özbayraklı kimdir? Şener Özbayraklı 23 Ocak 1990 tarihinde Artvin’de doğdu. Sağ Bek mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giyen Şener Özbayraklı, sarı kırmızılı takıma veda etti.

Babasının işi nedeniyle sürekli kent değiştiren Şener, futbola 13 yaşında Borçka Gençlerbirliği takımında başladı. Filiz lisansı çıksa da ertesi gün öğretmen olan babasının tayini nedeniyle hiç forma giyemeden Yeni Pelitlispor'a transfer oldu. Üç sezon oynadıktan sonra da Arsinspor'a geçti. Arsinspor'dan Ankaraspor'a, oradan da 2009 yılında Keçiörengücü takımına transfer oldu.

Şener Özbayraklı hangi takımlarda oynadı?

2009-10 sezonu öncesinde bedelsiz olarak Keçiörengücü'ne transfer olan Şener, ilk maçına 30 Ağustos 2009 tarihinde Ankara Demirspor karşısında çıktı. Keçiörengücü'ndeki performansıyla dikkat çeken Şener, 2010-11 sezonu öncesinde ise Ankara'nın bir diğer ekibi Bugsaşspor'a transfer oldu. 2 Aralık 2012'de de Hatayspor maçında forma giyen Şener, maçın 82. dakikasında takımına 1-1 beraberliği getiren golü attı.

Türkiye Kupası'nda da 1 maçta forma giydi. 2012-13 sezonu başında takımında kalan Şener, kulübüyle görüşerek Bursaspor'a gitmek istediğini söyledi. Devre arası transfer döneminde de 750.000 TL bonservis bedeli ile bu takıma transfer oldu ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, resmî internet sitesinde Şener Özbayraklı ile anlaştığını duyurdu. 2019-20 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer oldu. 9 Haziran 2021 tarihinde Şener Özbayraklı ile Galatasaray yollarını ayırdı.