Şener Özbayraklı hangi takıma transfer oldu? Şener Özbayraklı nerede oynayacak?

Şener Özbayraklı, sosyal medyadaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 yılından bu yana gururla formasını taşıdığım Galatasaray Spor Kulübü ile sözleşmemin sona ermesinin ardından yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. Medipol Başakşehir, Galatasaray'dan ayrıldığını açıklayan Şener Özbayraklı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Şener Özbayraklı şu ifadelerde Galatasaray’dan ayrıldığını açıklamıştı:

"Nasıl ki yeni maceralara atılmak futbolun doğasında varsa ayrılıklar da işimizin bir parçası. Ben de kariyerimde yeni bir sayfa açmanın her iki taraf için de daha doğru olacağına inanıyorum. Parçalı forma ile sahada görev yaptığım her an terimin son damlasına kadar savaştım, elimden geleni vermeye çalıştım. Fakat veda vakti geldi çattı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Fatih Terim başta olmak üzere tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, idari karoya ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim." 2019-2020 sezonu başında Galatasaray'a gelen Şener, 2 sezonda 20 Süper Lig, 5 Ziraat Türkiye Kupası ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi.