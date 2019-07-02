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Şener Özbayraklı: "Çok büyük bir camiaya geldim"

Galatasaray’ın yeni transferi Şener Özbayraklı, çok büyük bir camiaya geldiğini ve bunun için de mutlu olduğunu söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 19:45
Şener Özbayraklı: "Çok büyük bir camiaya geldim"

Galatasaray’ın yeni transferi Şener Özbayraklı, çok büyük bir camiaya geldiğini ve bunun için de mutlu olduğunu söyledi.


Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Şener Özbayraklı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Çok büyük bir camiaya geldiğini ve çok heyecanlı olduğunu belirten Şener, "Bana gösterilen ilgiden dolayı çok memnunum, bunun karşılığını vermek için de sabırsızlanıyorum. İnşallah buradaki başarılarda benim de katkım olur ve bu başarıların parçası olurum. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur" şeklinde konuştu.



"Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum"


Teknik Direktör Fatih Terim ile A Milli Takım’da da beraber çalıştığını hatırlatan Özbayraklı, "Fatih hocamın beni tercih etmesi benim için gurur verici bir şey. Milli Takım’da yıllarca beraber çalıştım, buraya gelmemde çok büyük bir emeği var. Elimden gelenin fazlasını yapmak ve Fatih hocamızı mahcup etmemek istiyorum" dedi.



"Elimden geleni yapacağım"


Taraftardan takıma olan desteklerini esirgememelerini de isteyen tecrübeli oyuncu, "Daha önce derbiler oynadım, bunun heyecanını bilen bir insanın. Desteğin ne olduğunu, Türkiye’de taraftarın ne ifade ettiğini bilen bir insanım. Onlar bize destek verdikçe ben de elimden geleni yapacağım. Onları mahcup etmemek için mücadelemi her seferinde üst seviyeye çıkaracağım. İnşallah onların da desteğiyle başarılar elde ederiz ve ben de uzun yıllar burada hizmet ederim" şeklinde konuştu.



"Şampiyonlar Ligi için kendimi motive edeceğim"


Kariyerinde daha önce hiç Şampiyonlar Ligi maçı oynamadığına dikkat çeken Şener Özbayraklı, "Kariyerimde ön eleme maçlarında oynadım ama Şampiyonlar Ligi maçım yok. Bunu ilk kez Galatasaray’da tadacağım ve bunun bilincinde olacağım. Bunun için kendimi motive edeceğim, bunun için çalışacağım. Üst seviye maçlar olacak, en iyi şekilde hazırlanıp büyük maçlarda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 19:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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