Şener Elcil'den ihanet açıklaması: Kıbrıs Türkiye'nin işgali altında

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Mayıs TV’deki bir programında skandal cümlelerle Türkiye’yi hedef alarak Güney Kıbırs Rum Kesimi'ni savundu.

Türkiye’yi “istilacı” olarak nitelendiren Şener Elcil, “Normal bir ülke değildir burası. Burası Türkiye’nin işgalinde olan istila edilmiş bir yerdir. Bu yerde de Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor Kıbrıslı Türklere. Demografik yapısını değiştirmeye çalışıyorlar ve başardılar da. Adım adım ilerliyor bu an. Türkiye’de ne varsa burada da olacak söylemi bunun bir açılımı aslında” dedi.