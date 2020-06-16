Senenin sadece dört ayı sokak sokak geziyor, günlük 1 tona kadar salça çekiyor

Antalya’da motosikletinin arkasında taşıdığı 2 tekerli salça sıkma makinesiyle geçimini sağlayan 60 yaşındaki adam, taleplere yetişmekte zorlanıyor. Salçanın çuvalını 5 liraya çeken Mehmet Kutlu isimli vatandaş senenin dört ayı sokak sokak dolaşıp günde 500 kilogram ile 1 ton arasında salça çekiyor.

Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Kasapçayırı Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Kutlu (60), evde salça yapanların aradığı isim oluyor. Kumluca halkı örtü altı sebze üretimi sezonunun sonuna gelindiğinde seralardaki domatesleri topluyor. Evlerinin bahçesinde yıkadıktan sonra şeffaf çuvallara koyuyorlar. Şeffaf plastik çuvallarda 3 gün bekletiyorlar. Daha sonra 3 gün plastik çuval içinde bekleyen ve eti ile kabuğu ayrılmış domatesleri salça yapma makinesinde salça haline getiriyorlar.

Kutlu, 16 yıldan beri motosikletinin arkasına bağladığı 2 tekerlekli salça makinesi ile salça yapmak kaydıyla geçimini sağlıyor. Kutlu, örtü altı sebze sezonu sonrasında seralarda arta kalan domatesleri toplayan ve salça yapmak isteyen vatandaşların bir telefonu ile gidip evlerinin bahçesinde salça yapıyor.

Günlük 1 tona yakın salça yapıyor

2004 yılından beri salça işi yaptığını dile getiren kutlu, "Makinem yoldan gelirken toz olmuş olabilir, ilk olarak makinemi yıkıyorum. Ondan sonra salçayı çekiyoruz. Tekrar makineyi yıkıyorum. Vatandaşa tertemiz salça temin ediyorum. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında günlük 500 kilogram ile 1 ton arasında salça çekiyorum. Bu makine benim geçim kaynağım. 2 tekerlekli motosikletime takıyorum. Kazancım bu. Salçanın çuvalını 5 TL ye çekiyoruz. Zam gelince bizde zam yapmak zorunda kaldık. Daha önce 2.5 veya 3 TL ye yapıyorduk" şeklinde konuştu.

Tuzlayıp 3 gün güneşte bekletiyorlar

Salça yapımını anlatan Adile Selçuk (63) ise "Domateslerimizi seralardan topluyoruz. Eve getirip yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra doğrayıp 1 hafta çuvallarda durduruyoruz. Bir haftadan sonra domatesleri sıkıyoruz salça haline getiriyoruz. 3 günde leğenlerde bekletiyoruz. Tuzluyoruz. 3 gün güneşletiyoruz. Güneşte mikroplar iyi kırılıyor. Ondan sonra da salçamızı kavanozlara katıyoruz. 3 Tane çocuğum vardı. 2 kız bir oğlum vardı. 5 torun sahibiyim. 3 çocuğumu da salça yapma işiyle evlendirdim. Geçimimi bununla sağlıyorum” dedi.

"Çocuklarımızla birlikte yiyoruz"

Salça işini her yıl yaptıklarını ifade eden Bilal Selçuk (65) da, "Kendi seralarımızda olmasa da dostlarımızın, komşularımızın seralarından toplayıp getiriyoruz. Yıkıyoruz. Doğruyoruz. Çuvallara katıyoruz. Çuvallarda bir hafta 10 gün beklettikten sonra Salçacımızı çağırıyoruz. 3 günde salça çekildikten sonra bekliyor. Leğenlere alıyoruz. Tuzluyoruz. Ondan sonra bidonlara katıyoruz. Çocuklarımızla birlikte yiyoruz” diye konuştu.