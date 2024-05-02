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Yaşam Senelerce gizli kalmış! Depremle birlikte ortaya çıktı
Yaşam

Senelerce gizli kalmış! Depremle birlikte ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-05-02 18:03:00 -

Tokat'ta meydana gelen depremlerin ardından Osmanlı dönemine ait yapı ortaya çıktı.

Tokat’ın Sulusaray ilçesi büyüklükleri 4,7 ile 5,6 arasında art arda depremlerle 18 Nisan tarihinde sallandı. Sarsıntı nedeniyle bazı binalar hasar görürken, tarihi bir yapıyı deprem gün yüzüne çıkarttı. Sulusaray ilçesinde bulunan İlçe Müftülüğüne ait eski kuran kursunun sıvaları depremin etkisiyle dökülünce tarihi giriş ortaya çıktı. Çeşme olarak bilinen tarihi kapının aslında kuran kursu girişi olduğu tespit edildi.

“Kur’an kursunun ana girişi”

Deprem sonrası ortaya çıkan yapının çeşme olmadığını söyleyen Buğdaylı köyü muhtarı Ahmet Demir, “18 Nisan’da köyümüzde yaşanan depremde açığa çıkan bu tarihi yapıya daha önce sahip çıkılmamış. Sanırım burası eski takvime göre 1313 tarihinde yapılmış. Burayı çeşme olarak paylaştılar ama burası çeşme değil binanın ana girişidir. Yol yükseldiği için ve bina yapıldığı için giriş arka taraftan verilmiş. O yüzden burası çeşme görüntüsünü almış. Burası Kur’an kursunun ana girişidir. İnşallah yetkililerimiz buraya sahip çıkarak restore edecekler” dedi.

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